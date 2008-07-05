هنرمندان با تولیدات هنری به سالم سازی جامعه کمک کنند

محمدرضا خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: متاسفانه آسیبهای مختلف اجتماعی جامعه را تهدید می کند و برای کاهش این آسیبها باید برنامه ریزی شود.

وی افزود: تولید آثار هنری فاخر در پیشگیری و کاهش انواع آسیبهای اجتماعی نقش موثری دارد و برای کاهش این آسیبها باید به نسل جوان و هنرمندان آگاهیهای لازم داده شود.

به گفته خاکپور، متاسفانه دستهای بیگانه جامعه را تهدید می کند و برای حذف این آسیبها همه قشرها از جمله هنرمندان باید تلاش کنند.

مدیرحوزه هنری گلستان یادآور شد: در بیشتر اوقات هنر بیشتر از موارد دیگر در اطلاع رسانی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کارایی دارد و باید در این زمینه فرهنگسازی شود.

وی عنوان کرد: شناخت آسیبهای اجتماعی و برنامه ریزی برای رفع آن باید در صدر برنامه های نهادهای مختلف قرار گیرد.

بیش از 50 هزار هنرمند رشته های مختلف در استان گلستان فعالیت دارد.