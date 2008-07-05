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۱۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۶

"گفتگو با باغبان" در شبکه تهران

"گفتگو با باغبان" در شبکه تهران

فیلم سینمایی "گفتگو با باغبان" فردا 16 تیر ساعت 22 در قالب برنامه سینما پنج از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را ژان بکر سال 2007 به مدت 109 دقیقه جلو دوربین برد. فیلمنامه این اثر را بکر همراه ژان کوسموس و ژاک مونه بر مبنای رمانی از آندری کوکو نوشت. در فیلم فرانسوی "گفتگو با باغبان" دانیل اوتوی، ژان پی‌یر داروسن، فانی کوتنکن و الکسیا بارلیه بازی کرده‌اند.

این فیلم داستان یک هنرمند موفق به نام دوپنسو است که از همسرش جدا می‌شود و از آنجایی که از زندگی در شهر پاریس خسته شده به حومه شهر و خانه دوران کودکی خود بازمی‌گردد. وی برای سر و سامان دادن به باغ خانه یک باغبان را استخدام می‌کند که دوست دوران کودکی اوست. به مرور زمان یک گفتگوی گرم میان آن دو شکل می‌گیرد و ...

ژان پی‌یر داروسن نامزد بهترین بازیگر نقش مرد جوایز سزار فرانسه شد، اما نتوانست جایزه را از آن خود کند. ژان بکر متولد 1938 و پسر ژاک بکر فیلمساز فقید فرانسوی است. از این فیلمساز پارسال فیلم "شانس زندگی" در قالب برنامه سینما چهار پخش شد.

کد مطلب 710901

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