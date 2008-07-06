5000 جلد کتاب بین کانون های مساجد نیشابور توزیع شد

علیرضا ملا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در راستای افزایش توان علمی دانش آموزان و کنکوری هایی که عضو کانون های فرهنگی هنری مساجد هستند سعی شده کتاب های کمک آموزشی تهیه گردیده و در اختیار این مراکز فرهنگی قرار گیرد.

ملانوروزی گفت: شهرستان نیشابور دارای 25 کانون فرهنگی هنری مساجد در سطح شهرهای اقماری و برخی روستاهای بزرگ است که به هر کانون حدود 200 جلد کتاب کمک آموزشی تحویل شده است.

وی اظهار داشت: نیشابور با داشتن این تعداد کانون پس از مشهد بیشترین کانون فرهنگی هنری مساجد را در استان خراسان رضوی داراست که بیش از هفت هزار عضو فعال در این مراکز وجود دارند.

وی افزود: جوانان و علاقه مندان می توانند با مراجعه به مساجد و در کانونهای فرهنگی هنری مساجد وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ثبت نام کنند تا بتوانند از امکانات مختلف مذهبی ، فرهنگی و آموزشی این مراکز که در اوقات فراغت تابستان و طول سال فعال است، استفاده کنند.