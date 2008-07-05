  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۰

سه هزار مدیر و معاون دوره ابتدایی مازندران در المپیاد علمی شرکت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش مازندران از شرکت بیش از سه هزار نفر از مدیران و معاونان دوره ابتدایی استان در المپیاد علمی فرهنگیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، احمد رشیدی، ظهر شنبه در حاشیه گردهمایی روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق مازندران در رینه لاریجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آزمون المپیاد علمی مدیران و معاونان دوره ابتدایی استان مازندران 17 تیر ماه در شهرستانها و مناطق آموزش و پرورش استان برگزار می شود.

وی افزود: مجلات مدیریت مدرسه از سری مجلات رشد و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به مدیران و معاونان از منابع امتحانی این آزمون است.

به گفته رشیدی، به نسبت تعداد مدیران و معاونان دوره ابتدایی هر شهرستان دو تا پنج نفر به عنوان افراد برتر در آزمون معرفی می شوند.

معاون آموزش عمومی آموزش و پرورش مازندران، آشنایی مدیران و معاونان مدارس ابتدایی استان با آخرین دستاوردهای مدیریت آموزشگاهی را از اهداف مهم برگزاری این آزمون دانست و افزود: از نفرات برتر در گردهمایی استانی که با حضور مسئولان وزارتی و صاحبنظران تعلیم و تربیت کشور برگزار می شود، تقدیر خواهد شد.

رشیدی یادآور شد: نفرات برتر می توانند در این گردهمایی تجربیات کاربردی خود را ارائه کنند.

کد مطلب 710923

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها