سه هزار مدیر و معاون دوره ابتدایی مازندران در المپیاد علمی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، احمد رشیدی، ظهر شنبه در حاشیه گردهمایی روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق مازندران در رینه لاریجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آزمون المپیاد علمی مدیران و معاونان دوره ابتدایی استان مازندران 17 تیر ماه در شهرستانها و مناطق آموزش و پرورش استان برگزار می شود.

وی افزود: مجلات مدیریت مدرسه از سری مجلات رشد و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به مدیران و معاونان از منابع امتحانی این آزمون است.

به گفته رشیدی، به نسبت تعداد مدیران و معاونان دوره ابتدایی هر شهرستان دو تا پنج نفر به عنوان افراد برتر در آزمون معرفی می شوند.

معاون آموزش عمومی آموزش و پرورش مازندران، آشنایی مدیران و معاونان مدارس ابتدایی استان با آخرین دستاوردهای مدیریت آموزشگاهی را از اهداف مهم برگزاری این آزمون دانست و افزود: از نفرات برتر در گردهمایی استانی که با حضور مسئولان وزارتی و صاحبنظران تعلیم و تربیت کشور برگزار می شود، تقدیر خواهد شد.

رشیدی یادآور شد: نفرات برتر می توانند در این گردهمایی تجربیات کاربردی خود را ارائه کنند.