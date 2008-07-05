‌به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست اقتصاددانان در جریان جزئیات طرح تحولات اقتصادی قرار خواهند گرفت و نظرات خود را در این باره بیان خواهند کرد.

رئیس جمهور چندی پیش در گفتگوی زنده تلویزیونی برای تشریح طرح تحول اقتصادی، از صاحبنظران، کارشناسان و اقتصاددانان کشور خواست دولت را در راستای اجرای موفق این طرح همراهی کنند.

همچنین نمایندگان مجلس درپی اطلاع از کلیات این طرح توسط رئیس جمهور بر ضرورت بررسی بیشتر آن برای روشن شدن پیامدها و ابعاد طرح تاکید کردند.

پیش از این دکتر احمدی نژاد در همین راستا با مدیران خبرگزاریها و میران مسئول مطبوعات دیدار و گفتگو کرد و از آنان خواست تا دولت را در اجرای طرح تحول اقتصادی یاری و همراهی کنند.



