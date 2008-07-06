18 میلیون هکتار اراضی آبی و دیمی در کشور وجود دارد

مجتبی نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از مجموع 18 میلیون هکتار اراضی آبی و دیمی کشور نزدیک به 10 میلیون هکتار به صورت دیم و هشت میلیون هکتار به صورت آبی تحت آبیاری قرار می گیرند که آب مورد نیاز آن از طریق منابع آب سطحی و زیرزمینی تامین می شود.

وی افزود: کشور توان ذخیره سازی بیش از 32 میلیارد مترمکعب آب از طریق سدها را داراست و در حال حاضر نیز 80 سد مخزنی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد و همین تعداد سد نیز در دست ساخت است.

نبوی خاطرنشان کرد: در سال جاری، کشور به طور متوسط با 50 درصد کاهش نزولات جوی روبرو بوده است که به همین تناسب مقادیر آب تجدیدپذیر هم کاهش یافته است.

این مسئول یادآور شد: در مجموع نیز با توجه به قرار گرفتن بیشتر مناطق کشور در اقلیم خشک، آبیاری بدون شبکه امکان پذیر نیست و باید برای ذخیره سازی سیلابها سدهای بیشتری احداث شود و شبکه های آبیاری و آبرسانی به مراکز کشاورزی برده شود.

نبوی عنوان کرد: در راستای توسعه شبکه های آبیاری و آبرسانی چهار میلیون هکتار اراضی مستعد پایاب شناسایی شده و هم اکنون در دست مطالعه است.

وی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزیها حدود یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در بازه زمانی محدودی تحت پوشش شبکه های آبیاری و آبرسانی قرار می گیرند و سدهای مخزنی نیز وارد مدار بهره برداری می شوند.