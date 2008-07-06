اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب بافت قدیمی کرمان آغاز شد

سیف الهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: بافت قدیم شهر کرمان یکی از مجموعه های تاریخی بی نظیر در کشور است که برای ساماندهی به این مجموعه با همکاری میراث فرهنگی 430هکتار از بافت قدیم شهری کرمان در قالب طرحی جامع بافت قدیم قرار گرفته است و در سال جاری در جهت رفع مشکلات این مناطق با سرعت بیشتری پیگیری می شود.
وی گفت: برای رفع مشکل بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی در بافت قدیم شهر کرمان بزودی 12 حلقه چاه در این مناطق حفر خواهد شد و آب های زیر زمینی این مناطق به نقاط کم برای آبیاری درختان منتقل می شود.
شهردار کرمان گفت: در صوت افزایش 5 درصد اعتبارات استانی به شهرداری کرمان افق روشنی در عمران شهری باز خواهد شد.
وی تصریح کرد: اعتبارات استانی در سالهای گذشته نیز به شهرداری تعلق می گرفت اما امسال تخصیص 5 درصد از اعتبارات به صورت رسمی به تصویب رسیده است.
شهردار کرمان گفت: در سال جاری در جهت جذب سرمایه گذار در بخش عمران شهری تلاش خواهیم کرد و در حال حاضر نیز بخش خصوصی در بسیاری از پروژه های بزرگ شهر کرمان در حال فعالیت است.
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