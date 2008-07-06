اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب بافت قدیمی کرمان آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: ابوالقاسم سیف الهی گفت: طرح مطالعاتی بافت قدیم شهر کرمان به پایان رسیده و به زودی با همکاری دستگاههای مربوطه اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با بالا آمدن سطح آب در این مناطق آغاز می شود.