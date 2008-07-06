96 درصد مردم استان مرکزی دارای کارت ملی هستند

عباس فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: استان مرکزی در کشور، رتبه نهم کشور را در صدور کارت شناسایی ملی داراست.

وی با اشاره به اینکه، از اول تیرماه جاری کلیه خدمات اداری و ثبت نام دانش ‌آموزان، دانشجویان و کارآموزان بالای ‪ ۱۶‬سال در مراکز آموزشی با کارت شناسایی ملی صورت می‌گیرد اضافه کرد: با توجه به مصوبه هیات وزیران در جلسه ‪ ۱۵‬اردیبهست ماه گذشته، آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی تصویب و در ‪ ۱۰‬ماده ابلاغ گردیده است.

وی خاطر‌کرد: در ماده یک آیین نامه اعلام شده کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ‪ ۲‬قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مکلفند از تاریخ اول تیرماه جاری کارت شناسایی ملی را مبنای احراز هویت شناسایی و ارائه خدمات به افراد بالای ‪ ۱۶‬سال قرار دهند.

فراهانی گفت: درماده دو آمده، دستگاه‌های مذکور در ماده ۱‬این آیین نامه موظفند ارائه خدمات به‌متقاضیان را در مواردی که‌احراز هویت نیاز است موکول به ارائه شماره ملی مندرج در کارت شناسایی ملی کرده و در کلیه مواردی که شناسنامه ملاک احراز هویت وتابعیت تقاضاکننده خدمات است، کارت شناسایی ملی را به عنوان جایگزین شناسنامه مبنای عمل قرار دهند.

وی ‌افزود: درماده سه آیین‌نامه نیز اعلام شده، وزارتخانه‌های آموزش‌ و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار وامور اجتماعی موظفند از اول تیرماه جاری ثبت نام دانش آموزان، دانشجویان و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بالای ‪ ۱۶‬سال را با ارائه کارت شناسایی ملی انجام دهند.

فراهانی‌ از شهروندانی که تاکنون موفق به ‌دریافت کارت شناسایی ملی نشده ‌اند درخواست کرد، در اسرع وقت مدارک موردنیاز شامل اصل شناسنامه، یک قطعه عکس ‬جدید با زمینه روشن و کدپستی محل سکونت خود را به ادارات ثبت احوال تحویل دهند.