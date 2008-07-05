تلاش جدی حزب الله برای روشن شدن سرنوشت 4 دیپلمات ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، شیخ نعیم قاسم هیئتی از خانواده های دیپلماتهای ایرانی و اعضای سفارت ایران را به ریاست مجتبی فردوسی پور کاردار ایران در بیروت به حضور پذیرفت.

دراین دیدار، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، هیئت ایرانی را از برنامه مربوط به تبادل اسرای در بند اسرائیل و تدابیری که حزب الله دراین زمینه درپیش گرفته و همچنین توجه و اهتمام این حزب به روشن شدن سرنوشت پرونده دیپلماتهای ربوده شده مطلع کرد.

شیخ نعیم قاسم دراین دیدار همچنین به هیئت ایرانی اطلاع داد : در روزهای آتی جزئیات این پرونده به همراه دیگر جزئیات مربوط به تبادل اسرا روشن می شود.

احمد متوسلیان، محسن موسوی ، کاظم اخوان و احمد رستگار مقدم 4 دیپلمات ایرانی هستند که درسال 1982 در لبنان توسط نیروهای سابق فالانژیست ربوده شدند.

این هیئت ایرانی همچنین روزگذشته با علامه محمد حسین فضل الله در بیروت دیدار کردند که علامه فضل الله سازمان ملل متحد را مسئول این موضوع دانست و بر این موضوع که لبنان به لحاظ قانونی و اخلاقی باید دراین مسئله ایفای نقش کند، تاکید کرد. اعضای این هیئت همچنین با فواد سنیوره مامور تشکیل کابینه جدید لبنان دیدار کردند؛ سنیوره در این دیدار بر پیگیری پرونده چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی تاکید کرد؛ برخی منابع از قول فواد سنیوره برای ارسال نامه ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد برای روشن شدن سرنوشت این چهار دیپلمات خبر داده اند.