به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم یک هفته به طول می‌انجامد و پس از انجام مراحل فنی به نسخه 35 تبدیل می‌شود. مهران احمدی، فروغ قجابگلو، ساناز قطب، شقایق احمدی، مسعود مطلوبی، ساناز بیان، رضا مرتضوی، نسترن پیکانو و خود میرعابدینی بازیگران آن هستند.

در خلاصه داستان فیلم "خواب است پروانه" آمده است: هر سه ماه یکبار دکتر روانکاو علی زمانی جلسات خود را با دوربین ضبط می‌کند تا از میان مراجعان جدید خود یک نفر را برای ادامه کار انتخاب کند. اما این بار برای انتخاب فرد مورد نظر به مشکل برمی‌خورد.

دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از تهیه‌کننده و تصویربردار: محمد احمدی، صدابردار: شهاب رضایی، طراح گریم: همراز بیان، مدیر تولید: سیدسعید رضوی، عکاس: همدم حقگو و دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: ساناز قطب.

میرعابدینی ساخت فیلم‌های "مسافرکش"، "کتاب قرمز" و ... را در کارنامه دارد. او همچنین در فیلم "آن جا" ساخته عبدالرضا کاهانی نیز به ایفای نقش پرداخته است.