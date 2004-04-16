تيم عقاب مقابل پيام خراسان متوقف شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درادامه مسابقات فوتبال ليگ دسته اول باشگاههاي كشور(جام آزادگان) وازديدارهاي عقب افتاده هفته بيست وپنجم اين رقابتها عصرديروزتيمهاي عقاب وپيام خراسان درورزشگاه شهيد شيرودي به ميدان رفتند كه درپايان دوتيم به تساوي 1-1 دست يافتند.

براساس اين گزارش تيم عقاب نيمه اول اين ديداربا تك گل دقيقه 43 ادواردوبا برتري به پايان برد، اما درنيمه دوم ودرواپسين دقايق اين ديدارمحسن برگي زرگل تساوي بخش تيم پيام را درون دروازه عقاب جاي داد تا اين ديداردرپايان با تساوي به پايان برسد.

درهمين چارچوب وازديگرديدارهاي عقب افتاده هفته بيست وپنجم روزيكشنبه تيم شهيد قندي يزد ميزبان تراكتورسازي تبريزخواهد بود. ديدارهاي هفته بيست وهفتم ليگ دسته اول روزجمعه هفته جاري ادامه خواهد يافت.