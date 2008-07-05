اجرای موسیقی سرخپوستی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی "متس تی زو" در این اجرا تلفیقی از موسیقی بومی و محلی نژادهای مختلف مانند نواهایی از موسیقی سرخپوستان ،آفریقا ، آمریکای لاتین و اروپا را به مناسبت روز ملی ونزوئلا و به همت سفارت این کشور در ایران به نمایش می گذارند.

لازم به ذکر است "فرناندو کونترراس" نوازنده (گیتار)،" ای دل یراندو ارونگو" (فلوت) ، "خوان انتونیو اوردانیا" (ارگ)، "ویکتور اچوریا"(مراکاس)،"نوئل پادیا (کوآترو /گیتار کوچک) و "اورلندو پادیا"(خواننده ) از جمله اعضای گروه موسیقی ونزوئلایی گروه موسیقی "مس تی زو" هستند.