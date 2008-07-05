به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پیرو توافق صورت گرفته در دیدار رضا عطوفی رایزنی فرهنگی ایران در ایروان با رئیس و معاونین دانشگاه اروپایی مستقر در ارمنستان مبنی بر افتتاح اتاق ایران در آن مرکز، این رایزنی تعداد 400 جلد کتاب، تعدادی از نقشه های ایران، تعدادی از عکس های مناظر و مناطق تاریخی ایران و... را جهت تجهیز و آماده سازی آن اتاق برای افتتاح اهدا کرد.

در شش ماه گذشته به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در ایروان اتاق های ایران در مراکز ارمنی به کتاب مجهز شده اند. اهدای 600 جلد کتاب به دانشگاه دولتی ایروان، اهدای 800 جلد کتاب به کتابخانه ملی ارمنستان و اهدای 400 جلد کتاب به دانشگاه لازاریان از جمله کمک های رایزنی بوده است.