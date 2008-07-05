نیروهای نظامی از وارد شدن به گروهها و طیفهای سیاسی بپرهیزند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم، عصر شنبه در جمع کارکنان پایور و وظیفه لشگر 30 پیاده در گرگان افزود: نیروهای نظامی باید از آگاهترین قشر به مسایل سیاسی باشد اما از ورود به جریانهای سیاسی باید خود داری کند.

وی اظهار داشت: امروز ماهیت و شکل مقابله دشمن نرم افزاری شده و دشمنان با حربه هایی چون تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و عملیات روانی علیه نظام اسلامی مقابله می کنند از اینرو حاکم کردن امور فرهنگی در جامعه و به ویژه در یگانها نظامی توان رزمی این نیروها را افزایش می دهد.

به گفته حجت الاسلام آل هاشم، نیروهای جوان باید از مسایل مختلف کشور به ویژه در زمینه ها فرهنگی و سیاسی آگاه باشند.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: عزت و سربلندی امروز ایران اسلامی در عرصه های داخلی و خارجی به دلیل ایجاد فضای قرآنی در جامعه و بین نیروهای مسلح است.