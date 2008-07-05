به گزارش خبرگزاری مهر ، سعید مرتضوی در حاشیه جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص در جمع خبرنگاران درباره روند رسیدگی به پرونده پالیزدار گفت: در تحقیقات اولیه و بازرسی از منزل پالیزدار متوجه شدیم وی باندی را تشکیل داده و جریان سازماندهی شده است که با انحراف از وظایف اولیه و با جرایم و تخلفاتی که انجام داده‌اند، به دنبال اهدافی شوم بودند که این موضوع کشف شد و تمام اعضای این باند دستگیر شدند و تحقیقات در رابطه با این اعضا به سرعت انجام شد.

وی با بیان اینکه بیش از 13 نفر تاکنون در این رابطه دستگیر و بازداشت شدند، گفت: تاکنون زیرمجموعه‌های پالیزدار را دستگیر و بازداشت کردیم، افرادی که آمر بودند و پشت صحنه این موضوع را تدارک می‌دیدند را شناسایی و احضار و برخورد قانونی با آن‌ها صورت می‌گیرد.

دادستان تهران افزود: ابعاد این پرونده بسیار مهم است و اسناد تکثیر شده‌ای که از این باند کشف شده، اسنادی سری و مهم است و حکایت از یک توطئه‌ سازماندهی شده دارد که اهداف خاصی را داشته است، از آنجایی که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و بیان برخی ابعاد پرونده و مسایل و مفاسد پشت صحنه‌ این قضیه ممکن است به تحقیقات بازپرس لطمه وارد کند، بیش از این صلاح نمی ‌دانم توضیح دهم. بعد از تکمیل تحقیقات به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم تا از این توطئه تبلیغاتی، امنیتی و ابعادی که داشته بیشتر مطلع شوند.

وی درباره احکام پالیزدار برای تحقیق و تفحص گفت: پالیزدار، احکام متعددی ازسوی چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو هیئت تحقیق و تفحص بودند، داشته و ماموریت‌های مختلفی به وی دادند. عدم نظارت، بازگذاشتن دست وی و معرفی‌نامه‌های متعدد به جاهای مختلف موجب شد که پالیزدار به اسنادی سری و محرمانه و حتی اسنادی که هیچ‌گونه ارتباطی با تحقیق و تفحص از قوه قضاییه نداشته، دسترسی پیدا کند.

مرتضوی افزود: افرادی که به پالیزدار و باند پالیزدار، مجوز، نامه‌،‌ ابلاغ و حکم می‌دادند تا به اسناد دسترسی پیدا کند، عدم نظارت و هماهنگی، تشویق و پشتیبانی آن‌ها یکی از علل مهم تخلفات پالیزدار است.

وی گفت: تخلفات پالیزدار محدود به این مصاحبه‌هایی که انجام داده، نمی‌شود و این یک بخشی از سناریویی بوده که این باند و گروه، طراحی کرده بودند و تخلفات آن‌ها ابعاد دیگری دارد؛ از آنجایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی هستیم، از بیان آن خودداری می‌کنم و با تکمیل پرونده و تحقیقات، اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.