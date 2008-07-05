اتوبوس های دیزلی دستی گاز سوز شده فاقد کارایی لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس بیژنی اظهار کرد: اتوبوس های داخلی 457 که در ابتدا دیزلی بودند بدون لحاظ استاندارد های لازم به صورت دستی گاز سوز شدند ، اکنون با مشکلات زیادی مواجه اند و به صورت پیاپی خراب می شوند.
وی تصریح کرد: با وجود تاکیدات وزارت کشور به شرکت خودروسازی ایران خودرو مبنی بر رفع نواقص و تعویض موتور این اتوبوس ها هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته که این مساله سبب شکایت بخش خصوصی شرکت واحد شده است.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی افزود: 350 دستگاه اتوبوس 457 در بخش خصوصی فعال است و از آنجا که این اتوبوس ها کارایی و کیفیت لازم را ندارند بخش خصوصی متضرر شده است.
وی در ادامه بیان کرد: مشکلات این اتوبوس ها سبب حضور کمرنگ آن ها و کاهش کارآمدی ناوگان اتوبوسرانی شده است.
مهندس بیژنی همچنین با انتقاد از وضعیت جایگاه های سوخت CNG و مشکلات سوخت گیری گفت: وجود برخی از نواقص در برخی از ایستگاه های گاز موجب از کار افتادن موتور تعدادی از اتوبوس های گاز سوز به دلیل مخلوط شدن روغن ایستگاه سوختگیری و با گاز CNG شده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی خاطر نشان کرد: با وجود آن که طی یک سال گذشته بارها به نهاد های مربوطه اعلام کرده ایم که جهت رفع نواقص اقدام کنند اما هنوز هیچ توجهی به ابن موضوع نشده است.
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