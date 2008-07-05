157 کانون فرهنگی هرمزگان در تابستان امسال برنامه اجرا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده در حاشیه نشست شورای فرهنگ عمومی هرمزگان در جمع خبرنگاران افزود: برای فعال سازی این 157 کانون مساجد در هرمزگان اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 290 میلیون ریال هرینه شده که می تواند نقش موثری در پر کردن اوقات فراغت جوانان و جلب و جذب آنها به سوی مساجد به عنوان پایگاه های اساسی مقابله با تهدیدات دشمن داشته باشد.

وی بیان داشت: در قالب فعالیت این کانونها، فعالیتهای قرآنی، آموزش احکام و عقاید، تحقیق و پژوهش مورد تاکید جدی قرار دارد و در پایان هر دوره نیز نحوه عملکرد این کانونها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

امیرزاده از خانواده ها خواست: به واسطه توسعه فعالیتهای فرهنگی در مساجد و امن بودن این کانونها، برای انجام فعالیتهای گروهی از سوی نوجوانان زمینه های حضور آنها را در این مراکز فراهم کنند.