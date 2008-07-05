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۱۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۰۲

157 کانون فرهنگی هرمزگان در تابستان امسال برنامه اجرا می کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارشاد هرمزگان گفت: با ایجاد 24 کانون جدید مساجد در هرمزگان، شمار کانونهای فعال اسلامی مساجد هرمزگان به 157 مورد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده در حاشیه نشست شورای فرهنگ عمومی هرمزگان در جمع خبرنگاران افزود: برای فعال سازی این 157 کانون مساجد در هرمزگان اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 290 میلیون ریال هرینه شده که می تواند نقش موثری در پر کردن اوقات فراغت جوانان و جلب و جذب آنها به سوی مساجد به عنوان پایگاه های اساسی مقابله با تهدیدات دشمن داشته باشد.

وی بیان داشت: در قالب فعالیت این کانونها، فعالیتهای قرآنی، آموزش احکام و عقاید، تحقیق و پژوهش مورد تاکید جدی قرار دارد و در پایان هر دوره نیز نحوه عملکرد این کانونها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

امیرزاده از خانواده ها خواست: به واسطه توسعه فعالیتهای فرهنگی در مساجد و امن بودن این کانونها، برای انجام فعالیتهای گروهی از سوی نوجوانان زمینه های حضور آنها را در این مراکز فراهم کنند.

کد مطلب 711119

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