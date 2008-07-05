به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید ارجمندی فر، بعد از ظهر امروز در جلسه تشریح نحوه آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش مشمول استاندارد اجباری افزود: یکی از وظایف اصلی و مهم اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کنترل و ارزیابی معیارهای سنجش است.
ارجمندی فر ادامه داد: با توجه به اینکه حجم وسایل اوزان و مقیاسها تحت تاثیر شرایط جوی و ارتفاع تغییر می یابد، سنجش این اوزان توسط شرکتهای تایید صلاحیت شده استاندارد و تحقیقات صنعتی لازم و ضروری است.
وی اظهار داشت: برای سوق دادن جامعه به سوی سلامت و صحت و با توجه به تعداد محصولات جدید در کشور این آزمون صورت میگیرد.
ارجمندی فر خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی جهت کنترل بازار در این آزمون، جهت کمک به بخش دولتی ضروری است.
زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان گفت: طرح اندازهگیری مقیاس اوزان با حفظ حقوق تولید کننده، مصرف کننده و توزیع کننده اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید ارجمندی فر، بعد از ظهر امروز در جلسه تشریح نحوه آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش مشمول استاندارد اجباری افزود: یکی از وظایف اصلی و مهم اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کنترل و ارزیابی معیارهای سنجش است.
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