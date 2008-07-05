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۱۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۰

ارائه اسناد ثبت محوطه های فرهنگی ایران در یونسکو به مقامات استانی

ارائه اسناد ثبت محوطه های فرهنگی ایران در یونسکو به مقامات استانی

اسناد ثبت هشت محوطه فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به مقامات استان ها و شهرهایی که این محوطه ها در آنجا قرار دارد، ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون ملی یونسکو، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دفتر یونسکو در تهران به مناسبت شصتمین سال الحاق کشورمان به سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) و تاسیس کمیسیون ملی یونسکو با همکاری مقامات استان ها و شهرهای ذیربط مجموعه فعالیت هایی را برای معرفی همکاری و تعامل ایران با یونسکو در زمینه میراث فرهنگی و آگاه سازی عمومی ترتیب داده اند.

از جمله این فعالیتها تسلیم اسناد ثبت هشت محوطه فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به مقامات استان ها و شهرهایی است که این محوطه ها در آن شهرها قرار دارد.

هفته گذشته سند ثبت بیستون طی مراسمی به مقامات استان کرمانشاه تسلیم شد و در تاریخ 17 تیر سال جاری نیز سند ثبت ارگ بم و منظر فرهنگی آن به مقامات شهر بم تقدیم خواهد شد.

برنامه های مشابهی نیز برای دیگرمحوطه های فرهنگی ثبت شده ایران مانند پرسپولیس، چغازنبیل، تخت سلیمان، پاسارگاد و سلطانیه ترتیب داده خواهد شد.

کد مطلب 711141

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