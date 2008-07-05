ارائه اسناد ثبت محوطه های فرهنگی ایران در یونسکو به مقامات استانی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون ملی یونسکو، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دفتر یونسکو در تهران به مناسبت شصتمین سال الحاق کشورمان به سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) و تاسیس کمیسیون ملی یونسکو با همکاری مقامات استان ها و شهرهای ذیربط مجموعه فعالیت هایی را برای معرفی همکاری و تعامل ایران با یونسکو در زمینه میراث فرهنگی و آگاه سازی عمومی ترتیب داده اند.

از جمله این فعالیتها تسلیم اسناد ثبت هشت محوطه فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به مقامات استان ها و شهرهایی است که این محوطه ها در آن شهرها قرار دارد.

هفته گذشته سند ثبت بیستون طی مراسمی به مقامات استان کرمانشاه تسلیم شد و در تاریخ 17 تیر سال جاری نیز سند ثبت ارگ بم و منظر فرهنگی آن به مقامات شهر بم تقدیم خواهد شد.

برنامه های مشابهی نیز برای دیگرمحوطه های فرهنگی ثبت شده ایران مانند پرسپولیس، چغازنبیل، تخت سلیمان، پاسارگاد و سلطانیه ترتیب داده خواهد شد.