یک متر فضای مطالعه به ازای هر هزار نفر در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، منصور واعظی، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح فعالیتها و اقدامات کتابخانه‌های عمومی کشور اظهار داشت: این نهاد به جز کتابخانه‌ های مجلس، ملی، ‌آیت‌الله مرعشی نجفی، آستان قدس رضوی، حضرت معصومه(س) و کتابخانه‌ حضرت عبدالعظیم(ع)، سرپرستی و نظارت بر تمام کتابخانه‌های عمومی کشور را بر عهده دارد.



وی با اظهار تاسف از آمار پایین مطالعه در کشور بیان داشت: این میزان مطالعه زیبنده کشور جمهوری اسلامی ایران نیست و اصلاح این رفتار نیز تنها وظیفه کتابخانه ‌ها نیست و تمام نهادهای کشور باید در این زمینه همت و جدیت بیشتری به خرج دهند.



واعظی بودجه کتابخانه‌های کشور در سال جاری را 35 میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: این بودجه برای افزایش سرانه فضا و کتاب کافی نیست.

وی در ادامه از کنترل ورود کتاب به کتابخانه‌های کشور خبر داد و گفت: ما تنها به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اکتفا نکرده و با انتخاب کارشناسان متعدد و متدین و ایجاد 12 کارگروه، ورود کتاب به کتابخانه‌ها را بررسی و نظارت می‌کنیم.



دبیرکل کتابخانه‌های عمومی کشور امکانات کتابخانه‌های استان قم را کم ارزیابی کرد و گفت: با توجه به موقعیت علمی و فرهنگی شهر قم، انتظارات از این شهر نیز بسیار بالاست اما متاسفانه امکانات کتابخانه‌های این استان مناسب نیست و قم حتی در این زمینه از استانهای ضعیف به شمار می‌رود و باید مسئولان مختلف استانی کتابخانه‌های قم را تجهیز کنند.



وی ادامه داد: شاید طلاب و علما با مراجعه به کتابخانه‌های تخصصی، مشکل چندانی نداشته باشند اما عموم مردم شهر قم با مشکل مواجه هستند.



منصور واعظی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در قم مبنی بر راه‌ اندازی و تجهیز کتابخانه‌ در روستاهای کشور نیز اظهار داشت: ما منابع و کتب مورد نیاز را تامین می‌کنیم و خیرین و سایر ارگانها نیز باید در این امر خیر پیشقدم شده و زمین مناسب را در اختیار ما قرار دهند.



وی یادآور شد: برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در روستاها کتابخانه‌های سیار شروع به کار خواهند کرد.