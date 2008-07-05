هیچ بازیکنی حق اعتراض ندارد / یک ماه زمان را از دست داده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی که در پایان تمرین امروز پرسپولیس در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: خیلی دوست داشتم به پرسپولیس برگردم زیرا کار کردن در این تیم برایم بسیار لذت بخش است.

وی با بیان اینکه به خاطر صحبت های هدایتی به تیم برگشته است، ضمن تشکر قلبی از این عضو هیئت مدیره ادامه داد: من سال پیش قول دادم که با پرسپولیس قهرمان آسیا می شوم که این اتفاق بزرگ هم رخ داد اما امسال قول می دهم که با این تیم قهرمان لیگ حرفه ای فوتبال آسیا شوم و مطمئنا تنها کسب این موفقیت برایم راضی کننده است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین خاطر نشان کرد: فصل سنگینی را پیش رو داریم و باید بیشتر تمرین کنیم تا بتوانیم در این مسابقات سخت به موفقیت دست یابیم. البته یک ماه از زمان را از دست داده ایم و از برنامه های خود عقب هستیم اما باید از فرصت باقیمانده برای آماده سازی تیم به بهترین شکل استفاده کرد.

قطبی درمورد برنامه های مهم آماده سازی تیم اظهار داشت: پیش از آغاز لیگ اردویی را در یکی از کشورهای اروپایی برگزار می کنیم تا از امکانات آن برای آماده سازی بیشتر پرسپولیس استفاده کنیم. همچنین یکسری کمبودهایی وجود دارد که مطمئنا با وجود مدیر بزرگی همچون مصطفوی این مشکلات برطرف می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طی روزهای آینده مانع حضور بعضی از بازیکنان در تمرینات می شود؟ تصریح کرد: الان در خصوص بازیکنان صحبت نمی کنم زیرا باید با جذب نفرات شایسته در پست های مختلف خود را برای حضور در مسابقات سخت داخلی و خارجی فصل آینده بیش از پیش آماده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان کادر فنی این تیم را یکی از بهترین کادرهای فنی ایران برشمرد و گفت: طی روزهای آینده با بازیکنان تیم نشست مهمی را برگزار می کنیم. آنها باید بدانند برای من در این فصل نظم و انضباط بیش از همه مسائل اهمیت دارد زیرا کسی که می خواهد در پرسپولیس بازی کند دیگر نباید به تصمیمات کادرفنی اعتراض کند.