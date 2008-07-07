امیدوارم دوچرخه سواران ایران بتوانند از خط پایان بازیهای المپیک بگذرند

مجید ناصری در این باره به خبرنگار مهر گفت: تمامی شش ورزشکاری که در اردوی تیم ملی بودند شرایط نزدیکی به هم داشتند به همین دلیل انتخاب دوچرخه سواران المپیکی کار راحتی نبود.

وی با بیان اینکه کادر فنی فدراسیون با سنجیدن تمام جوانب موجود این رکابزنان را برای المپیک انتخاب کرده است، ادامه داد: چند روزی در دماوند اردو داشتیم و سپس دو نفر از رکابزنان المپیکی حاضر در تیم پتروشیمی تبریز همراه با این تیم به تور چین رفته و بعد از بازگشت اردوی تیم ملی تا زمان المپیک در دماوند برپا می شود.

مربی تیم ملی با اظهار تاسف از اینکه تمام رکابزنان المپیکی نمی توانند به یک مسابقه تدارکاتی یکسان بروند گفت: نام سهرابی در رقابتهای برون مرزی به نام تیم مس کرمان ثبت شده است به همین دلیل این رکابزن همراه با دیگر ملی پوشان به تور مالزی می رود.

وی با تاکید بر اینکه بهتر بود شرایط مسابقات تدارکاتی رکابزنان المپیکی یکسان بود، اظهار داشت: تیم پتروشیمی از مدت ها قبل از سوی برگزار کنندگان تور چین دعوت نامه مستقل دریافت کرده بود و این امکان وجود نداشت که بتوانیم مهدی سهرابی را در داخل ترکیب این تیم قرار دهیم.

ناصری افزود: هیچ کدام از مسیرهای این دو تور شبیه به مسیر المپیک نیست. تلاش ما بر این بوده تا طراحی مسیر اردوی دماوند شبیه به مسیر المپیک شود تا رکابزنان تمرینات مشابهی را در کنارهم طی کنند.

سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری ایران ادامه داد: این تورها چند مرحله ای است. این در حالی است که مسابقات المپیک دو مرحله ای بوده اما هر دو مرحله آن بسیار سخت است. به طوریکه مرحله اول آن در بخش جاده رکابزنی در مسیر سخت و سربالایی 250 کیلومتر است و مرحله دوم آن در تایم تریل انفرادی با طی مسافت 46 کیلومتربرگزار می شود.

وی با اظهار رضایت از شرایط رکابزنان انتخاب شده برای المپیک گفت: امیدواریم دوچرخه سواران بتوانند مسابقه خود را در المپیک تمام کنند زیرا مسیرهای طراحی شده بسیار سخت هستند. تلاش ما در این مدت بر این بوده تا شرایط بهتری را برای رکابزنان فراهم کنیم. در کنار آن دوچرخه سواران ما به نسبت چند سال گذشته تجربه بهتری داشته و تیم بهتری هستند.