سید جلال یحیی زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه علاقمندی به قرآن آموزی در مقایسه با اوایل انقلاب اسلامی کاهش بسیاری یافته که محسوس، ملموس و مشهود است، اظهار داشت: اصولا برخی از مشکلات فراگیر در جامعه مانند گرانی، تورم، افزایش قیمت مسکن، مشکلات مرتبط با ازدواج به این مسئله دامن زده است .

وی تصریح کرد: آنچه در کمیسیون فرهنگی هم مورد توجه قرار گرفت و به آن پرداخته شد، موضوع جدی موازی کاری نهادهایی است که بودجه های دولتی برای نهضت قرآن آموزی در اختیار دارند اما فعالیت مؤثری در این حوزه انجام نمی شود . طی سنوات گذشته در مقایسه با سالهای اولیه انقلاب که حوزه قرآن اصلا بودجه ای نداشته افزایش یافته اگرچه این بودجه در شأن و اندازه قرآن نیست اما قابل توجه است.

حجت الاسلام یحیی زاده با بیان اینکه پیش از انقلاب مردم احساس می کردند نظام با قرآن مخالف است، از این رو عده ای از روی علاقه و بدون دریافت مزد در مکتب خانه ها به آموزش قرآن اقدام می کردند، افزود: پس از انقلاب اسلامی ایران مردم این توقع را از نظام دارند که این بار را بر دوش کشند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قرآن آموزی یک حرکت انقلابی، عمومی و فراگیر است که با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر این مسئله باید در ریشه کنی بی سوادی اقدامات لازم را انجام دهند، یادآور شد: در این ارتباط یک حرکت بسیجی، نهضت تمام شمول قرآن آموزی باید در سطح کشور صورت گیرد که نخستین و طبیعی ترین راهکار است. رسانه ها، صدا و سیما به ویژه تلویزیون نسبت به بی سوادی قرآنی باید کارشناسانه و هنرمندانه اقدام کنند و با تدوین و تولید برنامه هایی قبح و زشتی بی سوادی قرآنی را به مردم نشان دهند تا درک آن برای مردم ملموس تر باشد.

وی با تأکید بر اینکه حمایت دولتی از جهت معنوی و مادی از مکتب خانه های قدیم در روستاهای دور افتاده و در شهرها اهمیت دارد، گفت: مجلس در حدی که میسر بوده در ساماندهی این امر تلاشی اثرگذار داشته که باید دقیق تر به آن بپردازد. از این رو مجلس از یک جهت رفع مشکل گرانی، تورم و بیکاری را مد نظر قرار می دهد و از جهت دیگر حرکتهای ارزشی فرهنگی انقلاب و نظام را که به خاطر این ارزشها شکل گرفته مورد توجه قرار می دهد و مجلس وظیفه زیادی جهت حمایتهای همه جانبه فرهنگی به ویژه قرآن آموزی دارد.