تهدیدات دشمنان مسئله جدیدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم عصر شنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: تهدیدهای دشمنان همواره طی 30 سال گذشته مطرح بوده و ترور شخصیت های برجسته کشور و سقوط هواپیمای مسافر بری ایران از جمله این تهدیدهاست.

وی اظهار داشت: هدف دشمنان از انواع هجمه ها و تهدیدها علیه نظام مقدس اسلامی، خاموش کردن نور اسلام در کشور است که هیچگاه در این زمینه موفق نخواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان و هم پیمانان آنها از ترویج اسلام در جهان می هراسند و نمی خواهند این فرهنگ ناب و مطهر در جهان تبلیغ شود.

به گفته حجت الاسلام آل هاشم، داشتن روحیه بالا و فرهنگ ایثار و شهادت، تنها راه مقابله با تهدیدات دشمنان است که باید تداوم یابد.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا یادآور شد: داشتن روحیه ایثار و شهادت و حاکم شدن فرهنگ قرآنی بین نیروهای مسلح موجب بالا رفتن روحیه نظامی ارتش شده است.

وی تصریح کرد: نیروهای مسلح با برخورداری از تواضع، تفکر و تدبیر بالا در روزهای حساس با قدرت و صلابت در برابر دشمنان نظام مقدس اسلامی ایستادگی می کند.

وی به منظور سخنرانی در جمع کارکنان پایور و وظیفه لشکر 30 پیاده گرگان به این استان سفر کرده بود.

