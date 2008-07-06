به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار هفتگی مجلس به این شرح است :‌

- گزارش کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات در مورد طرح استفساریه بند الف ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جزء یک بند ب ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (اعاده شده از شورای نگهبان)

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی برتشکیل کمیسیون ویژه جهت بررسی طرح تحول اقتصادی دولت در اجرای ماده 59 آئین نامه داخلی مجلس

- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر جهت هیئت نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت (موضوع ماده یک قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مصوب 20/6/1373)

- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی مصوب 11/7/1370)

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیئت نظارت بر مطبوعات (موضوع بند ج ماده 10 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 30/1/1379)

- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای سالامی به عنوان ناظر اجزاء و پیگیری و هماهنگی لازم حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین (موضوع ماده 5 قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19/2/1369)

- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی اداری (موضوع ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386)

- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا خارج از مجلس به عنوان ناظر در کمیسیون نظارت بر فعالیت گروه ها و احزاب

- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در هیئت عالی گزینش (موضوع بند 4 ماده 4 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و کارکنان سایر وزارتخانه ها وسازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب 14/6/1374)

- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات به عنوان ناظر در ستاد چگونگی هزینه کرد اعتبار تخصیصی به منظور مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان (موضوع ماده واحد قانون مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان مصوب 13/5/1381)

- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در شورای پول و اعتبار (موضوع بند (و) ماده 10 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383)

-انتخاب سه نفر از اعضای کمسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی (موضوع بند (ک) ماده 14 قانون ساختار نظام و رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383)

- انتخاب دو نفر از کادر پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در شورای عالی نظام پزشکی (موضوع ماده 8 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر جهت شورای عالی آب، (موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379)

-انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور (در اجرای مواد 11 و 14 قانون دیوان محاسبات کشور) در دستور هفته جاری قرار دارد.

همچنین این هفته وزرای بهداشت، تعاون، رفاه، دفاع، نفت، ارتباطات، صنایع، راه، ارشاد، نیرو، اطلاعات و دو سرپرست وزارتخانه های کشور و اقتصاد در جلسات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی حاضر می شوند.





به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دستور کار جلسات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از ‌روز یکشنبه 16 تیر تا روز چهارشنبه 19 تیر اعلام شد وجزییات آن به این شرح است :



1- کمیسیون آموزش و تحقیقات



دوشنبه

1- تبادل نظر و اخبار



2- ادامه بررسی آئین‌نامه داخلی کمیسیون آموزش و تحقیقات



3- ادامه بررسی ساماندهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش



سه‌شنبه

1- تبادل نظر و اخبار



2- معارفه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین وی با کمیسیون



3- بررسی لایحه یک شوری موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت



4- بررسی شوراول طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور



5- بررسی سؤال از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری



6- تعیین اعضاء کمیته‌های تخصصی



7- نشست هیأت رئیسه کمیسیون



2- کمیسیون اجتماعی

دوشنبه

1- دعوت از وزیر تعاون و معاونین مربوطه به‌منظور گزارش عملکرد وزارت متبوع و بحث و تبادل‌ نظر درخصوص برنامه‌ های آتی



2- دعوت از وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاونین و رؤسای سازمانهای ذی‌ربط به‌منظور گزارش عملکرد وزارت متبوع و بحث و تبادل ‌نظر درخصوص برنامه‌های آتی



سه‌شنبه

1- بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 ( اعاده شده از شورای نگهبان)



سه‌شنبه

2- بررسی لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپ 11)



3- بررسی لایحه استفساریه قانون‌الزام دولت به اقدام‌قانونی به‌منظور ایجاد نظام هماهنگی فراگیر پرداخت مستمری بازنشستگان (اعاده شده از شورای نگهبان)



4- بررسی طرح استفساریه جزء (3) بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپ 24)



5- بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری ( اعاده شده از شورای نگهبان)



6- انتخاب اعضاء کمیته‌های تخصصی کمیسیون اجتماعی



7- نشست هیأت رئیسه کمیسیون



3- کمیسیون اقتصادی



یکشنبه

- ادامه بررسی لایحه قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ( اعاده شده از شورای نگهبان)



سه‌شنبه

1- استماع گزارش دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی



2- استماع گزارش ‌رئیس ‌کل‌ محترم بانک‌ مرکزی ‌جمهوری‌اسلامی ‌ایران و معاونین‌ذی‌ربط



کمیته تجاری



دوشنبه

1- بررسی لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (اعاده‌شده از شورای‌ نگهبان) (چاپ 13)



2- بررسی لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه



کمیته پولی - مالی کمیسیون



دوشنبه

1- بررسی لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (اصلی- چاپ 38)



2- بررسی لایحه اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان موزه‌های تخصصی



3- بررسی شوراول ‌لایحه تمدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق‌آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372



4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی



یکشنبه

- نشست هیأت رئیسه کمیسیون

دوشنبه

1- جمع‌بندی و بررسی نهایی طرحها و لوایح مطروحه در کمیته‌های سه‌گانه کمیسیون



2- بحث و تبادل‌نظر با وزیر کشور و معاونین محترم ایشان

سه‌شنبه

1- استماع گزارش اجلاس کمیته فرعی آسیا مجمع مجالس آسیایی با هدف تدوین پیمان دوستی



2- دعوت از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت پاسخگویی به سؤالات:



الف- قدرت‌الله علیخانی، نماینده قزوین، آبیک و البرز



ب- نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه



3- بررسی شوراول لایحه اصلاح بند (2) اصلاحی ماده (27) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب 1385

4- بررسی لایحه یک‌شوری استفساریه تبصره (2) ماده (82) مکرر(2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1382



کمیته امنیت داخلی و شوراها

یکشنبه

1- بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (147) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران



2- بررسی شوراول لایحه اصلاح بند (1) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی‌ بافتهای ‌فرسوده پیرامون ‌حرم مطهر حضرت ‌امام رضا(ع) و حضرت‌معصومه(س) - مصوب 1384



3- بررسی شوراول طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور



4- بررسی شوراول لایحه اختصاص نیم درصد حقوق ورودی وصولی به گمرک جمهوری اسلامی ایران



5- بررسی شوراول لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز، نفت، فرآورده‌های نفتی و مواد پتروشیمی

کمیته دفاعی



دوشنبه

- بررسی شوراول لایحه اصلاح تبصره (4) لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح مصوب 1358

کمیته روابط خارجی



یکشنبه

1- بررسی لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین



2- بررسی لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه



3- بررسی لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجارت دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

4- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (3)، (4) و (6) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها



5- بررسی لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر



5-کمیسیون اصل نودم قانون اساسی



دوشنبه

1- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون



2- ادامه بحث و بررسی پیرامون آئین‌نامه داخلی کمیسیون و ماده (29) آئین‌نامه داخلی مجلس و تعیین مسؤولان موقت کمیته‌ها



سه‌شنبه

- ادامه بحث و بررسی پیرامون آئین‌نامه داخلی کمیسیون و ماده (29) آئین‌نامه داخلی مجلس و تعیین مسؤولان موقت کمیته‌ها



6-کمیسیون انرژی

یکشنبه

1- بررسی آخرین اخبار



2 -بررسی لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر درآمد سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت



3- بررسی شوراول لایحه اصلاح بند(21)ماده واحده‌قانون بودجه‌سال1387کل‌کشور



4- ادامه بحث و بررسی پیرامون اولویتهای کاری کمیسیون



5- بررسی و تصمیم‌گیری درمورد برنامه جلسات کمیسیون

دوشنبه

- بازدید از مرکز دیسپاچینگ وزارت نیرو

سه‌شنبه

1- بررسی آخرین اخبار



2- دعوت از وزیر نفت همراه معاونان و مدیران آن وزارتخانه جهت انجام معارفه و استماع گزارش آخرین وضعیت صنعت نفت



3- پاسخگویی وزیر نفت به سؤال حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر



4- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون



5- متعاقباً اعلام خواهد شد



7- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

دوشنبه

1- استماع نظرات و پیشنهادات اعضاء



2- انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور



3- ادامه بررسی آئین‌نامه داخلی کمیسیون

سه‌شنبه

1- بررسی شوراول لایحه اصلاح ماده (147) قانون برنامه چهارم توسعه



2- بررسی شوراول لایحه اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت



3- بررسی شوراول لایحه اصلاح بند (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور



4- بررسی شوراول لایحه اصلاح بند«ح» ماده (10) قانون‌برنامه چهارم توسعه مصوب 1383



5- تعیین اعضاء کمیته‌های کمیسیون



8- کمیسیون بهداشت و درمان

دوشنبه

1- معارفه با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین و بررسی شاخصها، منابع و اعتبارات حوزه سلامت



2- معارفه با رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین

سه‌شنبه

1- معارفه با وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاونین و رؤسای سازمانهای بیمه‌گر



2- معارفه با رئیس و معاونین کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)



9- کمیسیون صنایع و معادن



دوشنبه

1- بررسی اخبار و رویدادها



2- بررسی لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت



3- دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت:

الف- معارفه

ب- گزارش عملکرد و برنامه‌های وزارتخانه

سه‌شنبه

1- بررسی اخبار و رویدادها



2- بررسی شوراول لایحه تمدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی



3- دعوت از سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جهت بررسی عملکرد و برنامه‌های دولت درخصوص پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی

10-کمیسیون عمران



دوشنبه

1- بررسی اخبار و اطلاعات واصله



2- رسیدگی به شور اول لایحه اصلاح بند (1) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384



3- دعوت از وزیر صنایع و معادن و مدیران صنایع خودروسازی به‌منظور جلسه معارفه و ارائه گزارش از عملکرد سال 86 و 87 و برنامه‌های آتی به‌ویژه درخصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر



4- بررسی شور اول حوادث اخیر در ریزش ساختمانها با حضور مسؤولین ذی‌ربط در وزارت مسکن و شهرسازی - شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی کشور، وزارت کشور، شورای شهر تهران و رسیدگی به لایحه بیمه اجباری مسؤولیت حرفه‌ای مجریان ساخت و ساز ساختمانها



سه‌شنبه

1- بررسی اخبار و اطلاعات واصله



2- دعوت از سرپرست وزارت کشور به‌منظور جلسه معارفه و ارائه گزارش عملکرد معاونت عمرانی و نتایج اجراء تبصره (13) قانون بودجه



3- دعوت از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و معاونت راهنمایی و رانندگی به منظور جلسه معارفه و ارائه گزارشی از عملکرد و برنامه‌های آتی



سه‌شنبه

4- دعوت از وزیر راه و ترابری به‌منظور پاسخ به سؤالات:



الف-حشمت الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب



ب- جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه



ج- نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه



د- مطورزاده، نماینده خرمشهر



11-کمیسیون فرهنگی



دوشنبه

1- بحث و بررسی پیرامون اولویتهای فرهنگی



2- دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت پاسخگویی به سؤال الیاس نادران و پرویز سروری، نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر



سه‌شنبه

- ادامه بحث و بررسی پیرامون اولویتهای فرهنگی و جمع‌بندی آنها



12-کمیسیون قضائی و حقوقی



دوشنبه

1- بررسی آخرین اخبار



2- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مدنی (اعاده شده از شورای نگهبان)



3- بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم (اعاده شده از شورای نگهبان)



4- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375 (اعاده شده از شورای نگهبان)



سه‌شنبه

1- ادامه دستور روز دوشنبه 17/4/1387



2- بررسی لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت‌ارمنستان (اعاده شده از شورای‌ نگهبان)



3- بررسی شور اول طرح‌الحاق یک تبصره به ماده (881) مکرر قانون اصلاح موادی از

قانون مدنی



4- نشست اعضاء هیأت رئیسه کمیسیون



13- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی



دوشنبه

1- بررسی لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت



2- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (3)، (4) و (6) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها



سه‌شنبه

1- دعوت از فتاح وزیر نیرو، جهت پاسخگویی به سؤالات:



الف- سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر



ب - سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه‌سرا



2- بررسی شور اول لایحه اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی - مصوب 1362



3- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون و بررسی اولویتهای کاری



کمیته دام و طیور



یکشنبه

- بررسی مسائل و مشکلات دامداران با حضور نمایندگان اتحادیه‌های دامداران کشور



14- کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی



دوشنبه

- بررسی نحوه رسیدگی به طرحهای مربوط به اصلاح آئین‌نامه داخلی



15- کمیسیون تحقیق



یکشنبه

- ادامه بررسی پرونده ارجاعی