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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۵

فیلم "نیمه روشن" در پایان راه تولید

فیلم "نیمه روشن" در پایان راه تولید

جاوید خوشدل مشغول صداگذاری فیلم تلویزیونی "نیمه روشن" به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی احمد پایداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عمرانی، آشا محرابی، فرانک حیدریان، اصغر دریایی، بهرام علیان، فریده دریامج و ... بازیگران فیلم هستند و داستان آن درباره یکی از رمان‌نویسان جنگ تحمیلی است که با یکی از موضوع‌های کتاب خود درگیر می‌شود و همین مسئله اتفاقاتی را برای او به وجود می‌آورد.

به گفته پایداری احتمالا پیروز ارجمند موسیقی متن "نیمه روشن" را می‌سازد و دیگر عوامل آن عبارتند از مهدی جعفری مدیر تصویربرداری، امید راد دستیار کارگردان، داریوش بهرامی طراح صحنه و لباس، سهراب خسروی تدوینگر و عباس شوقی مسئول جلوه‌های ویژه.

فیلم تلویزیونی "نیمه روشن" محصول سیمافیلم است. فیلم تلویزیونی "حق‌السکوت" هم به کارگردانی پایداری و تهیه‌کنندگی علیرضا رئیسیان آماده پخش از شبکه اول است.

کد مطلب 711248

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