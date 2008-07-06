آغاز جشنواره فیلم کارلووی واری

به گزارش خبرنگار مهر، "جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به پخش مجموعه "آینه‌های نشکن"،‌ اکران فیلم "عصر جمعه" بعد از "10 رقمی"،‌ صداگذاری مجموعه "قاب‌های خالی"، امین تارخ در شبکه جهانی جام جم، ساخت مجتمع فرهنگی با هفت سالن سینما، معرفی رئیس هیئت مدیره انجمن فیلمسازان انیمیشن و اخبار کوتاه. درباره فیلم "فراتر از فتنه" و بازتاب‌های جهانی آن در صفحه سینما و ساخت فیلم انیمیشن "مروارید سرخ"، یادداشتی از مدیر گروه جوان و جامعه رادیو جوان و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.

"ایران" در صفحات فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به نمایش "کمدی مرگ"، درباره نمایش "آخ اگه بارون بزنه" و یک یادداشت. کلید خوردن فیلمی با موضوع خرمشهر با حضور 10 کارگردان، 30 نمایش عروسکی در دوازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک، کشف 480 هزار فیلم غیرمجاز در فصل بهار، افتتاح تماشاخانه ایرانشهر در آذرماه، آغاز جشنواره کارلووی واری با اهداء‌ جایزه به دنیرو و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

"همشهری" در صفحه تئاتر می‌پردازد به گفتگو با محمد یعقوبی کارگردان نمایش "ماچیسمو" و نگاهی به این نمایش. گزارش فیلم‌های در حال اکران سینماها و یادداشتی بر فیلم "قرنطینه" در صفحه سینما و گشایش نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق، اجرای موسیقی سرخپوستی در فرهنگسرای نیاوران، فیلم "امشب شب مهتابه" در حال تدوین، افتتاح تماشاخانه ایرانشهر در آذرماه و اخباری کوتاه از داود رشیدی، داریوش پیرنیاکان، محمود استادمحمد و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به انتقادات تند مشاور هنری رئیس جمهور نسبت به سینما، درخواست باطل شدن مزایده اموال مرحوم شاملو، گپی با بهروز غریب‌پور، نگاهی به عملکرد نویسندگان خانه موسیقی، تقدیر از بزرگان در نخستین هفته فرهنگی باغ فردوس و تازه‌ها.

"اعتماد" در صفحه سینما می‌پردازد به بخش اول گفتگو با رضا کریمی کارگردان فیلم "انعکاس"، درباره این فیلم و اخبار کوتاه. بخش اول گفتگو با علی اکبر علیزاد مترجم و کارگردان نمایش "چهار قطعه از ساموئل بکت"، نگاهی به این نمایش و اخبار کوتاه در صفحه تئاتر و توضیحات معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره ممیزی و مشکلات نشر، تقدیر از دنیرو در افتتاحیه جشنواره کارلووی واری و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می‌پردازد به گفتگو با اسماعیل خلج و ماجراهای پیرامون حراج وسایل مرحوم احمد شاملو. درباره انیمیشن "وال - ای"، انتخاب هیئت مدیره خانه سینما، حضور کوین اسپیسی در نقش یک روانکاو و آلفرد مولینا در فیلمی درباره ایران در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به مطلبی درباره مجلس هشتم و مظلومیت فرهنگ، بخش دوم "هالیوود و مسلمانان تروریست"، گوشه‌ای از فجایع امروز جهان در رسانه و یادداشتی به بهانه آغاز پخش مجموعه "یوسف پیامبر (ع)". حرف‌های مشاور هنری رئیس جمهور درباره سینمای ایران،‌ ساخت دکور "اخراجی‌ها 2"، تجمل‌گرایی سیما در گفتگو با کارشناسان، کارگردانان پروژه خرمشهر در راه آبادان و گزارشی از برنامه تالارهای نمایشی تهران در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.