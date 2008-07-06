در چلسی موفق نمی شوی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکولاری پس از جدایی از تیم فوتبال پرتغال، جایگزین آورام گرانت در تیم فوتبال چلسی شده است.

گرانت به "دیلی میل" گفت: من به اسکولاری به عنوان یک شخص و یک مربی علاقمندم با این حال او بزودی خواهد دانست که در چلسی قادر به فعالیت نیست. من فصل گذشته عملکرد بسیار خوبی در تیم چلسی داشتم اما این باعث نشد که شغلم را در این تیم از دست ندهم.

آورام گرانت فصل گذشته موفق شد تیم چلسی را به دیدار نهایی رقابت های لیگ قهرمانان رهنمون سازد اما در ضربات پنالتی مغلوب منچستریونایتد شد و به همین دلیل از مربیگری چلسی برکنار شد.