چالشهای اساسی پیش روی مذاکرات اسرائیل و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی Agence Global ،"پاتریک سیل" کارشناس بریتانیایی مسائل خاورمیانه در این رابطه به تحولات اخیر در خاورمیانه و علاقه مندی سوریه به مشارکت در حل بحرانهای این منطقه اشاره می کند.

سیل در این مطلب با اشاره به مشارکت سوریه در آتش بس نوارغزه، نشست دوحه، و بهبود روابط با پاریس، آلمان و نروژ، آن را نشانه های بهبود در تحرکات سوریه ذکر می کند، اما در عین حال معتقد است که دو طرف برای رسیدن به توافق با چالشهای زیر روبرو خواهند بود :

-تاییدمجدد تعهد اسرائیل برای عقب نشینی کامل ازتمام بلندیهای جولان درچارچوب روند صلح که درآن نگرانیهای امنیتی اسرائیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

- رسیدن به توافق برای ریشه یابی مرزهای بین دوطرف؛

- ایجاد یک جدول زمانی برای عقب نشینی شهرک نشینان اسرائیلی از بلندی های جولان؛

- رسیدن به توافق درباره تدابیر امنیتی آینده بین دو طرف، که این شامل عاری سازی منطقه از تسلیحات در هر دو طرف به همراه حفظ محدود نیروها و ایستگاههای هشدار به موقع.

- تامین دسترسی به منابع آب جولان و توزیع آن بین دو طرف؛

- امکان تاسیس یک "پارک صلح" در ساحل شمال شرقی دریاچه طبریه که هر دو طرف سوری و اسرائیلی به آن دسترسی داشته باشند.

همچنین این نویسنده درخواست غیر واقع گرایانه اسرائیل از سوریه برای قطع روابط با ایران و فلسطینی ها را یکی دیگر از چالشهای پیش روی این گفتگوها می داند و با اشاره به اظهارات مقامهای سوری مبنی بر اینکه چنین گفتگوهایی نباید هزینه هایی را در ارتباط با دیگر متحدان سوریه، بر دمشق وارد کند؛ این مورد را چالش دیگر مهمی در گفتگوها عنوان می کند.