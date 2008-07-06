رئیس پژوهشکده صنایع رنگ به مهر خبر داد: دستیابی به 5 دانش فنی تا سال91

دکتر علی اکبر یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر این برنامه تدوین و در حال اجرا است، افزود: طبق این برنامه قرار است تا سال 1391 این پژوهشکده به 5 دانش فنی در زمینه های مربوط دست یابد که به مرحله تجاری سازی رسیده باشند.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه ها باید به صورت تیمی اجرا شوند، ادامه داد: در این راستا درصدیم تا ابزار و بسترهای لازم تجاری سازی برای دانشهای فنی تولید شده را فراهم کنیم.

رئیس پژوهشکده رنگ به همکاریهای متقابل این پژوهشکده با صنایع اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون موفق به انعقاد 5 قرارداد با صنایع شده ایم. ضمن آنکه تفاهم نامه های همکاری با آکادمی ملی متالوژی اوکراین و مرکز تحقیقاتی تولیدات مواد پلاستیکی "متالکم" لهستان نیز منعقد شده است.

پژوهشکده صنایع رنگ وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1376به منظور ایجاد قطب علمی در علوم و صنایع رنگ تاسیس شد.

این پژوهشکده هم اکنون با دارا بودن افراد متخصص و مجرب در سطوح دکتری و کارشناسی‌ارشد در رشته رنگ و صنایع وابسته به آن در مدت اندک از بدو تاسیس توانسته است در زمینه­های تحقیقاتی و آموزشی با دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی همکاری موثری کرده و در برطرف کردن مشکلات صنایع رنگ گامهای مثبتی بر دارد.