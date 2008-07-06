انتقاد از هدر رفتن منابع توسط مدیران بی تخصص حوزه فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین سعیدی نائینی در مراسم سومین سالگرد تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه ای ضمن اشاره به اهمیت حوزه فناوری اطلاعات گفت: حوزه IT به دلیل محروم بودن از سقف اعتبارات و بودجه کافی دارای مشکلات بسیاری است که این امر موجب بروز افزایش فساد و تخلفات در این حوزه شده است.

وی اظهارداشت: در سه سال گذشته یکی از فعالیتهای مهم نظام صنفی رایانه ای مبارزه با فساد و جریانهای فساد سازی بوده است که موجب اختلالات زیاد در حوزه شده است و در این راه موفق به کوتاه کردن دستهای بسیاری شدیم.

سعیدی اضافه کرد: در حال حاضر به تمام جهانیان ثابت شده است که کاربردهای فناوری اطلاعات خود می تواند جهت مبارزه با فساد در ادارات دولتی و غیر دولتی به کار رود. البته این امر مستلزم توجه مادی و معنوی مسئولین به این حوزه است.

رئیس نظام صنفی رایانه ای خاطرنشان کرد: یکی از توجهات مهم مسئولین به این حوزه باید ارائه وامهای اشتغال زایی به شرکتهای فناوری اطلاعات باشد تا این شرکتها علاوه بر ایجاد شغل برای جوانان در توسعه این حوزه نیز موثر باشند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به رعایت اصل 44 و توجه به بخش خصوصی گفت: متاسفانه در برخی سازمانهای دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات بی توجهی به اصل 44 موج می زند و گاهی اوقات هم در راس این سازمانها کسانی سردمدار قرار می گیرند که از IT سررشته ای ندارند.

سعیدی اضافه کرد: عدم تخصص برخی مسئولین از حوزه فناوری اطلاعات باعث شده که این افراد با ارائه طرحها و پروژه های تخیلی و فانتزی و در برخی اوقات هم توهین دار به شعور مردم (اینترانت ملی، شبکه ملی و...) بودجه این حوزه را کاهش دهند. ما از رئیس جمهور و مسئولین خواستار رسیدگی بیشتر به حوزه و پروژه های IT هستیم که تنها باعث صرف بودجه مملکتی شده اند و هیچ سود دیگری نداشته اند.

وی در ادامه سخنان خود به تعامل سازمان نظام صنفی رایانه ای با دیگر مراکز دولتی اشاره کرد و گفت: ما در این سه سال به دلیل اهمیت شفاف سازی در حوزه IT تعاملاتی را با دیگر سازمانهای دولتی برقرار کردیم و توانستیم اطلاع رسانی خوبی هم در این حوزه داشته باشیم.

رئیس نظام صنفی رایانه ای با اشاره به انتخابات دور جدید سازمان نظام صنفی رایانه ای افزود: در آینده نزدیک انتخابات دور جدید هیئت مدیره نظام صنفی برگزار می شود امیدوارم هر کسی که به عنوان رئیس سازمان انتخاب می شود برای توسعه و تقویت این سازمان و این حوزه تلاش کند.