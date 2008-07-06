استقلال ملاوی/ترور معاون رئیس جمهور افغانستان

جهان در ششم جولای:

- 1923: اتحاد جماهیر شوروی،اولین قانون اساسی فدرالی جمهوری سوسیالیست شوروی را به کارگرفت.

- 1941: جنگ جهانی دوم؛ روسیه از شرق لهستان و کشورهای حوزه بالتیک چشم پوشی کرد.

- 1960: "دوایت آیزنهاور" رئیس جمهور آمریکا با کاهش واردات شکر به میزان 90 درصد از کوبا موافقت کرد. این اقدام در راستای اقدامات کوبا بر ضد آمریکا و تحریم کوبا توسط واشنگتن صورت گرفت.

- 1964: "فیدل کاسترو" پیشنهاد داد که در مقابل توقف حمایت آمریکا از مخالفان خویش در کوبا، کمکهای کوبا به شورشیان در آمریکای لاتین متوقف شود.

- 1964: استقلال مالاوی

- 2002: ترور "حاجی عبدالقادر" معاون رئیس جمهور افغانستان

- 2004: درگذشت "توماس کلستیل" رئیس جمهور اتریش در وین دو روز پیش از پایان ریاست جمهوری وی