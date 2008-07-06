کاهش 20 درصدی مصرف برق در ادارات اهواز

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز با توجه به مصوبه ستاد خشکسالی استانداری خوزستان و انجام بازرسی های شبانه روزی برق اهواز از اداره ها و سازمانهای مختلف و تذکر به سازمانهایی که الگوی مصرف را رعایت نکرده‌اند، مصرف برق اداره ها در خرداد امسال، نسبت به سال گذشته این کاهش را نشان داده است.

بر اساس این گزارش، اداره کل پست خوزستان با 59 درصد، سازمان تامین اجتماعی با 35/8 درصد و فرمانداری اهواز با 35 درصد، بیشترین کاهش مصرف برق در دهه اول خرداد را داشته‌ اند.

در همین حال شرکت توزیع نیروی برق اهواز اظهار امیدواری کرده است که سازمانها و ارگان های مستقر در اهواز با رعایت اصول مدیریت مصرف، خاموش کردن لوازم برقی در بعد از وقت اداری و کاهش روشنایی شبانه و حذف چراغهای پرمصرف توانستند جهت تعدیل مصرف واحدهای تحت سرپرستی خود با هدف تامین برق شهروندان همکاری بیشتری داشته باشند.