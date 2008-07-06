آمریکا درباره پروازهای مخفی "سیا" دروغ گفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، آنها گفتند که آمریکا دراین پروازها درباره استفاده از جزیره " دیه گو گارسیا" واقع در اقیانوس هند که تحت کنترل انگلیس است، به آنها دروغ گفته است .



آنها همچنین اطمینانهای داده شده از سوی آمریکا درباره استفاده از این جزیره برای این پروازها را " رقت انگیز" توصیف کردند.

در پی محکوم کردن شدید سیاست واشنگتن در انتقال مظنونان به تروریست از نگاه آمریکا، از طریق این پروازهای مخفی از سوی لندن ، کمیته امور خارجی انگلیس در نظر دارد تحقیقاتی را در زمینه استفاده از دیه گو گارسیا انجام دهد که شامل همه پروازها و کشتیهایی است که از آنجا مورد استفاده قرار گرفته اند.

" دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه انگلیس مجبور شد در ماه فوریه از مردم عذرخواهی کند، زیرا فاش شد که آمریکا در سال 2002 دوبار از خاک انگلیس برای پروازهای خود استفاده کرده است.انگلیس قبلا گفته بود که هرگز چنین پروازی از خاک آن انجام نشده است.

عذرخواهی میلی باند پس از آن صورت گرفت که " کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا اعتراف کرد که در سال 2002 دو مظنون در راه انتقال به زندان گوانتانامو و مغرب سوار بر پروازهایی بودند که آنها برای سوخت گیری در دیه گو گارسیا توقف کرده بودند.

آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زیادی از زندانیان مظنون به تروریسم را به کشورهای دیگر جهان منتقل کرده است. این خبر رسوایی بزرگی برای دولت آمریکا در سال 2005 به وجود آورد و واکنش متفاوت کشورهای جهان را برانگیخت.

پیش از این نیز شورای اروپا در گزارش جداگانه ، گزارشهایی حاکی از عملیات مخفی و سری "سیا" در کشورهای مختلف جهان در دستگیری، بازجویی، شکنجه و انتقال متهمان خارجی به بازداشتگاههای تحت نظارت آمریکا را تایید کرده بود.

درباره زندان مخوف گوانتانامو، نیز گروههای حقوق بشر و سازمان ملل متحد بارها از آمریکا خواسته اند این مکان خطرناک را تعطیل کند.