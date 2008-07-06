337 هزار کیلوگرم کالای غیر استاندارد مرجوع شد

نیره پیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ارزش کل این کالاها برابر 656 هزار و 863 دلار از نظر کیفیت مورد تایید قرار نگرفته اند و کلیه محموله های نامرغوب بر اساس مقررات سازمان مرجوع شده اند.

وی افزود: محموله های وارداتی غیراستاندارد شامل رگلاتور CNG، اتوکلاو، دیگ زودپز، تایر خودرو، سشوار، اتوبرقی، کنستانتره میوه، لنت ترمز، چای، تلویزیون، توپ ورزشی، عینک شنا، پارچه، اسباب بازی و ... بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: از مجموع کالاهای نامرغوب مذکور، 48 فقره مربوط به کالاهای برقی و بقیه مربوط به کالاهای غیربرقی بوده است.

به گفته وی، بیشترین کالاهای غیراستاندارد مرجوعی طی دو ماه اردیبهشت و خرداد تولید کشورهای جنوب شرقی آسیا بوده است.