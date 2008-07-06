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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۳۲

ایستگاه ورزش همگانی رانندگان در اصفهان راه اندازی شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان حمل و نقل جاده ای پایانه های اصفهان گفت: اولین ایستگاه ورزش همگانی رانندگان حمل و نقل جاده ای در زمین چمن پایانه باربری امیرکبیر راه اندازی شد.

حسینعلی شمعانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: ورزش در کنار حرفه های پر زحمت و پر مشغله ای چون رانندگی و ترانزیت کالا و مسافر نیازی ضروری به نظر می رسد زیرا ورزش می تواند زمینه مساعدی جهت آرامش روحی و رفع خستگی جسمی و رشد قوای بدنی باشد.

وی افزود: در تلاشیم این حرکت ارزشمند به زودی در تمامی پایانه ها و شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافربری عملی شود و ورزش همگانی در این مراکز را نیز مشاهده کنیم.

شمعانیان یادآور شد: در حال حاضر در روزهای فرد راس ساعت هفت و 30 دقیقه صبح در زمین چمن پایانه امیرکبیر با حضور جمعی از فعالان حمل و نقل جاده ای ورزش همگانی برگزار می شود.

مدیرکل سازمان حمل و نقل جاده ای پایانه های اصفهان خاطرنشان کرد: این حرکت می تواند زمینه ای برای رشد فرهنگ ورزش در بین دستگاه های دولتی و سازمانها باشد و در جهت تحقق این امر سازمان حمل و نقل و پایانه های استان از ادارات پیشتاز به شمار می رود.

در حال حاضر 428 شرکت حمل و نقلی در پنج پایانه حمل بار در سطح استان مشغول به فعالیت هستند و در مجموع 24 پایانه مسافربری در سطح استان در زمینه حمل و نقل مسافر فعالیت می کنند.

کد مطلب 711324

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