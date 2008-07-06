طرح هجرت سه با استعداد 50 هزار نفر روز در لرستان آغاز شد

سرهنگ پاسدار اسماعیل هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت: این طرح با هدف همکاری و مشارکت دانش آموزان در مرمت ، بهسازی و زیبا سازی مدارس و در جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان اجرا خواهد شد .

وی تصریح کرد : این طرح با استعداد 50 هزار نفر روز در قالب 50 روز در مناطق مختلف استان برگزار می شود .

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان لرستان استفاده از توان ، نیرو و نشاط جوانان در قالب طرح مشارکت دانش آموزان درفعالیتهای آموزش و پرورش را از دیگر اهداف طرح هجرت دانست.

هداوند حضور دانش آموزان در این طرح را تحقق بخشیدن به فرمایشات مقام معظم رهبری دانست و شناسایی ، هدایت و به کارگیری قابلیتها، توانمندیها ، تخصص و تجربیات دانش آموزان همراه با افزایش دلبستگی دانش آموزان به فضای آموزشی و در جهت فراگیری مهارتها و ارتقاء توان و تخصص دانش آموزان از جمله ویژه گی های این طرح برشمرد .