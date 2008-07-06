ایجاد بانک اطلاعاتی توانمندی تحقیقاتی منحصربفرد اعضای هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد بانک اطلاعاتی را از توانمندیهای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه تکنیکهای پیشرفته و منحصر به فرد تحقیقاتی موجود که تعداد محدودی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی قابلیت انجام آنها را دارند، تهیه کند.
اساتید دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور که واجد این توانمندیها باشند می توانند تکنیکهای مذکور را در قالب جدول به صورت پست الکترونیک در اختیار معاونتهای پژوهشی دانشگاههای مربوطه خود قرار دهند.
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