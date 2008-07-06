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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۴

ایجاد بانک اطلاعاتی توانمندی تحقیقاتی منحصربفرد اعضای هیئت علمی

ایجاد بانک اطلاعاتی توانمندی تحقیقاتی منحصربفرد اعضای هیئت علمی

بانک اطلاعاتی توانمندیهای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه تکنیکهای پیشرفته و منحصر به فرد تحقیقاتی ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد بانک اطلاعاتی را از توانمندیهای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه تکنیکهای پیشرفته و منحصر به فرد تحقیقاتی موجود که تعداد محدودی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی قابلیت انجام آنها را دارند، تهیه کند.

اساتید دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور که واجد این توانمندیها باشند می توانند تکنیکهای مذکور را در قالب جدول به صورت پست الکترونیک در اختیار معاونتهای پژوهشی دانشگاههای مربوطه خود قرار دهند.

کد مطلب 711333

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