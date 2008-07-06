افزایش بی سابقه آمار جرم و جنایت در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، سال گذشته میلادی، تقریبا 14 هزار نفر در نتیجه جراحات وارده حاصل از چاقو و دیگر سلاحهای تیز به بیمارستان منتقل شدند.

بر پایه جدیدترین آمار وزارت بهداشت انگلیس، هر روزه به طور متوسط 38 نفر قربانیان جراحات خشونتهای ناشی از استفاده از چاقو در انگلیس هستند.

به نوشته این روزنامه، یک تحلیل جدید نشان داد که سال گذشته میلادی 12 هزار و 340 نفر در نتیجه استفاده از چاقو و دیگر سلاحهای تیز مثل شمشیر و خنجر مجروح شده اند که ازاین تعداد 446 نفر بیش از 14 سال سن نداشتند.

این در حالی است که پنج سال پیش این رقم 10 هزار و 372 نفر بود که یک افزایش 19 درصدی را نشان می دهد.

