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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۳

ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب آذربایجان غربی به 235 هزار فقره رسید

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: در شش ماه آینده، ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب شهری استان به 235 هزار فقره افزایش می یابد.

فرید خیلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به احداث تصفیه خانه های ارومیه و پیرانشهر افزود: امسال برای تکمیل این طرحها 180 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

وی با بیان اینکه این طرحها تا شش ماه آینده آماده بهره برداری خواهند شد، ادامه داد: با بهره برداری از آنها ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب شهر استان  به 235هزار فقره خواهد رسید.

خلیل زاده همچنین از اجرای شش طرح بزرگ آبرسانی در استان خبر داد و بیان داشت: این طرحها در راستای تامین آب شرب شهری و کیفی سازی و مناسب سازی آب مصرفی خانوارهای ساکن در این شهرها اجرا می شود.

وی اعتبار اختصاص یافته برای این طرحها را 73 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: این پروژه ها در شهرهای اشنویه، قوشچی، سرو، سیلوانا، بازرگان و پلدشت در حال اجرا هستند.

خلیل زاده یادآورشد: بهره برداری از این طرحها در هفته دولت آغاز می شود.

کد مطلب 711361

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