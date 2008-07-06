ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب آذربایجان غربی به 235 هزار فقره رسید

فرید خیلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به احداث تصفیه خانه های ارومیه و پیرانشهر افزود: امسال برای تکمیل این طرحها 180 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

وی با بیان اینکه این طرحها تا شش ماه آینده آماده بهره برداری خواهند شد، ادامه داد: با بهره برداری از آنها ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب شهر استان به 235هزار فقره خواهد رسید.

خلیل زاده همچنین از اجرای شش طرح بزرگ آبرسانی در استان خبر داد و بیان داشت: این طرحها در راستای تامین آب شرب شهری و کیفی سازی و مناسب سازی آب مصرفی خانوارهای ساکن در این شهرها اجرا می شود.

وی اعتبار اختصاص یافته برای این طرحها را 73 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: این پروژه ها در شهرهای اشنویه، قوشچی، سرو، سیلوانا، بازرگان و پلدشت در حال اجرا هستند.

خلیل زاده یادآورشد: بهره برداری از این طرحها در هفته دولت آغاز می شود.