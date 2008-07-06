تکمیل ظرفیت اعتکاف دانشجویی دانشگاهها / برگزاری اولین اعتکاف دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت

محمد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: اعتکاف دانشجویی برای نخستین سالی است که در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود. ظرفیت برنامه اعتکاف دانشجویی ماه رجب سایر دانشگاهها تکمیل شده اما دانشگاه علم و صنعت برای 100 دانشجوی پسر ظرفیت پذیرش دارد.

وی از برگزاری مراسم اعتکاف دانشجویی دانشگاه علم و صنعت با حضور آیت الله امجد خبر داد و گفت: 400 دانشجو در مراسم اعتکاف دانشجویی امسال دانشگاه علم و صنعت ایران شرکت می کنند که 300 نفر آنها از خواهران هستند.

مسئول اعتکاف دانشجویی دانشگاه علم و صنعت مکان ثبت نام برای شرکت در این مراسم را کانون قرآن و عترت این دانشگاه عنوان کرد و گفت: دانشجویان دانشگاههای مختلف تهران می توانند برای حضور در اعتکاف دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ثبت نام کنند.