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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۰

تکمیل ظرفیت اعتکاف دانشجویی دانشگاهها / برگزاری اولین اعتکاف دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت

تکمیل ظرفیت اعتکاف دانشجویی دانشگاهها / برگزاری اولین اعتکاف دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت

مسئول اعتکاف دانشجویی دانشگاه علم و صنعت از تکمیل ظرفیت اعتکاف دانشجویی ماه رجب در اکثر دانشگاهها خبر داد و گفت: دانشگاه علم و صنعت ایران تا 22 تیر ماه از دانشجویان پسر علاقمند به شرکت در اعتکاف دانشجویی ثبت نام می کند.

محمد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: اعتکاف دانشجویی برای نخستین سالی است که در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود. ظرفیت برنامه اعتکاف دانشجویی ماه رجب سایر دانشگاهها تکمیل شده اما دانشگاه علم و صنعت برای 100 دانشجوی پسر ظرفیت پذیرش دارد.

وی از برگزاری مراسم اعتکاف دانشجویی دانشگاه علم و صنعت با حضور آیت الله امجد خبر داد و گفت: 400 دانشجو در مراسم اعتکاف دانشجویی امسال دانشگاه علم و صنعت ایران شرکت می کنند که 300 نفر آنها از خواهران هستند.

مسئول اعتکاف دانشجویی دانشگاه علم و صنعت مکان ثبت نام برای شرکت در این مراسم را کانون قرآن و عترت این دانشگاه عنوان کرد و گفت: دانشجویان دانشگاههای مختلف تهران می توانند برای حضور در اعتکاف دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ثبت نام کنند.

کد مطلب 711375

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