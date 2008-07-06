چمن ورزشگاه آزادی برای یک فصل پرفشار آماده می شود

رضا موسوی مسئول فضای سبز مجموعه ورزشی آزادی در خصوص اقداماتی که طی روزهای اخیر در زمین چمن این ورزشگاه صورت پذیرفته است، گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که انجام شده کاهش تراکم چمن است که همیشه در فاصله دو فصل انجام می دهیم. یکی دیگر از اقدامات ما از بین بردن چمن های کهنه برای رشد هرچه بیشتر چمن های جوان است که با پنجه زدن این کار انجام گرفته است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از عملیاتی که طی روزهای اخیر در زمین چمن ورزشگاه صورت پذیرفته، هوادهی است که با دستگاه های مربوط به این کار انجام می دهیم. متاسفانه در روزهای پایانی فصل علاوه بر فشردگی مسابقات، شاهد حضور تعداد زیادی از تماشاگران روی زمین ورزشگاه بودیم که باعث شدند زمین متراکم شود. درهمین راستا سعی کردیم با اتخاذ تدابیری تراکم خاک را کم کنیم.

مسئول فضای سبز مجموعه ورزشی آزادی افزود: تغذیه زمین چمن را نیز طی عملیات بازسازی مدنظر قرار داده ایم. با توجه به کارهای سنگینی که روی زمین انجام شده است، چمن با فشارهای روبه رو می شود که برای کاهش آن عملیات تغذیه با کودهای شیمیایی باید صورت پذیرد.

موسوی در ادامه از آمادگی زمین چمن شماره یک ورزشگاه آزادی برای میزبانی تیم های استقلال و پرسپولیس در دیدار سوپرجام باشگاه های کشور خبر داد و گفت: اینکه چمن در طول یک فصل با طروات بماند به برنامه ریزی فدراسیون فوتبال و تعداد مسابقاتی که در این محل برگزار می شود، بستگی دارد. ما بارها بصورت کتبی و شفاهی از فدراسیون خواسته ایم تا در این خصوص همکاری لازم را با ما داشته باشند اما تاکنون توجه ای به این خواسته نشده است.

وی زمین چمن ورزشگاه آزادی را یک ثروت ملی خواند و گفت: در زمان برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا زمین چمن ورزشگاه باسل سوئیس به علت آنکه در بازی سوئیس - ترکیه آسیب دیده بود در کمتر از 48 ساعت تعویض شد. این نشان داد که حساسیت ما در خصوص برگزاری مسابقات در فصول مختلف سال بیهوده نیست.

مسئول فضای سبز مجموعه ورزشی آزادی در خاتمه تصریح کرد: در کشورهای اروپایی بودجه و امکانات به اندازه ایست که در کمتر از 48 ساعت میلیون ها دلار صرف می شود و چمن ورزشگاه را عوض می کنند اما در ایران شرایط به گونه ای دیگر است. ما چندین سال قبل یک میلیارد تومان برای بازسازی چمن ورزشگاه هزینه کردیم و باید هرطور شده آن را حفظ کنیم. در این بین نگاه داشتن چمن ورزشگاه به تنهایی با تلاش های ما میسر نمی شود و لازم است تا همکاری لازم از طرف فدراسیون فوتبال با مدیریت ورزشگاه آزادی به عمل آید.