مراسم اعتکاف در 27 مسجد کرج برگزار می شود

کارشناس امور فرهنگی سازمان تبلیغات واحد شمال کرج گفت: از این تعداد 11 مسجد در منطقه شمال شهرستان و 16 مسجد در منطقه جنوب شهرستان است که مساجد شمال دارای ظرفیتی برابر شش هزار نفر هستند و مساجد جنوب ظرفیتی برابر هشت هزار نفر دارند.

حجت الاسلام محمد محمدی مجد افزود: سال گذشته در مجموع هفت هزار و 700 نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند که سه هزار و 700 نفر از آنها تحت پوشش مناطق شمال کرج بوده اند و پیش بینی می شود امسال نیز حدود پنج هزار نفر در مساجد این منطقه معتکف شوند.

وی خاطرنشان کرد: از شرکت کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف در سال گذشته دو هزار و 330 نفر برادر و یک هزار و 440 نفر خواهران بوده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این مراسم در ایام البیض مصادف با روزهای بیست و ششم تا بیست و هشتم تیرماه امسال برگزار می شود و موجب می شود افراد از مسائل روزمره که آنها را به خود مشغول کرده، جدا شوند و در مکان مقدسی به تهذیب نفس بپردازند و شرکت کنندگان در این مراسم دراین ایام که به معنای روزهای درخشان است به خودسازی درونی می پردازند.

بودجه لازم برای اجرای این برنامه از سوی نهادهای مختلف چون اداره اوقاف، دفتر امام جمعه، خیرین و شرکت کنندگان تامین می شود.