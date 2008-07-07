تمرینات فشرده تالو کاران ایران در کمپ تمرینی چین

به گزارش خبرنگار مهر، احسان پیغمبری و فرشاد عربی دو ملی پوش تیم تالو که خود را برای حضور در المپیک آماده می کنند اول تیرماه جهت حضور در یک اردوی تدارکاتی یک ماهه راهی چین شدند. این دو در دانشگاه "شی شه های " پکن تمرینات خود را زیر نظرمونینگ سرمربی تیم و اعضای تیم ملی چین آغاز کردند.

دانشگاه " شی شه های " چین محل تمرین تیم های دیگر در رقابتهای المپیک 2008 می باشد که از امکانات بسیار بالایی برخوردار است و این موضوع رضایت خاطر تمام تیم های حاضر در اردو با به دنبال داشته است .

تمرینات تیم ملی تالو در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می شود و تمام این شرایط باعث پیشرفت اعضای تیم ملی تالو می باشد. در رقابتهای المپیک 2008 فرشاد عربی دارنده مدال برنز مسابقات جهانی 2007 و آسیایی ماکائو، در دو فرم نان چوان و نن گون به اجرای فرم می پردازد.

همچنین احسان پیغمبری در فرم چانگ چوان به رقابت با حریفان خود خواهد پرداخت. قرار است تیم ملی تالوی ایران طی روزهای آینده تمرینات مشترکی را با تیم های ملی چین، ماکائو و چند کشور دیگر برگزار کند. اردوی " شی شه های " چین ازروز شنبه اول تیر ماه آغاز شده است و تا 30 تیرماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

رقابتهای ووشو المپیک 2008 از تاریخ 31 مرداد لغایت 3 شهریورماه سال جاری درپکن برگزار خواهد شد.