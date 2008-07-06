رایزنی سنیوره با مقامهای جنبش امل و حزب الله درباره تبادل اسرا و تشکیل دولت

بابه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، تشکیل دولت جدید و قرارداد تبادل اسرا میان حزب الله و اسرائیل از جمله مسائلی بود که در این دیدار بررسی شد.

خلیل پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: روند تشکیل دولت در شرف اتمام است و در دیدار با سنیوره موضوع توزیع پستهای وزارتی بررسی شد.

لازم به ذکر است سنیوره پیش از این با میشل عون رهبر جریان ملی آزاد لبنان دیدار و درباره پستهای وزارتی، گروهها و احزاب سیاسی و نامزدهای تصدی این پستها با وی توافق کرد.

سنیوره پس از این دیدار درباره موضوع اسرا خاطرنشان کرد: این اسرا لبنانی هستند و آزادی آنها یک دستاورد لبنانی به شمار می رود.

قرار بود روز گذشته ساختار دولت جدید لبنان اعلام شود، اما سنیوره پس از دیدار با عون ضمن اعلام خبر تاخیر در تشکیل دولت جدید اطمینان داد که این امر به سبب وجود برخی پیچیدگی ها نیست، بلکه به خاطر بحث و گفتگو درباره اسامی با سایر طرفها است.