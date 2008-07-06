مولفه های پنهان قدرت سپاه بزرگترین‌ چالش‌ در مسیر سلطه‌ آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سلامی که در همایش مسئولان و مدیران نمایندگی ولی فقیه در نیروی هوایی سپاه سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهارداشت: گاهی وقت ها سپاه با همه موجودیتش یعنی با این فرض که فرمانده اصلی این سپاه نائب امام زمان و ولیفقیه است، مساوی کل انقلاب میشود و این اتفاق کمی نیست.
وی افزود: دشمنان هم این حقیقت را میدانند، چون سپاه از یک طرف در تمام لایههای اجتماعی نفوذ دارد و به مفهومی همه مردم دارای عشق و انگیزه و ارادت و علاقه برای دفاع از انقلاب را در خود مخفی و پنهان دارد.
سپاه فاقد یک طول و عرض قابل اندازگیری است
وی افزود: سپاه یک اتصال نامرئی، غیرقابل اندازهگیری، اما بی انتها و بدون بُعد دارد. یعنی فاقد یک عرض و طول قابل اندازه گیری است، این یک امتداد سپاه است. امتداد دیگر این خط روشن از طریق ولیفقیه تا عرش خدا ادامه دارد.
سردارسلامی گفت: همین عامل باعث شده که هیچ قدرتی نتواند دامنههای این کوه عظیم را اندازهگیری کند و در مورد قدرت سپاه درهیچ کجای عالم هیچ برآورد روشن و مشخصی وجود ندارد. این از لحاظ اندازه گیری سطح قدرت سپاه. اما از لحاظ روحی و ظرفیت معنوی، سپاه دارای عمقی دست نایافتنی است. یعنی برای دشمن شرایط روانی که خمیرمایه اصلی مقاومت در هر ارتشی است - حتی اروپاییها که ناپلئون را به عنوان برجسته ترین فرمانده میدان جنگ مطرح میکنند معتقدند روحیه سه چهارم قوا است. یعنی نقش انسان در تعریف قدرت دفاعی، نقشی اصیل، ذاتی و برتر است - از این زاویه هم، سپاه یک اقیانوس عمیق و بی پایان است.
بازدارندگی سپاه در تجهیزات نظامی نیست
سلامی ادامه داد : وقتی چنین قدرت دفاعی شکل میگیرد و دشمن آن را شناسایی میکند با همین کلیت، قادر نیست به جز یک نگاه کلان و مایکروسکپیک (نگاه از زاویه بالا به کلیت پدیده) به همه اجزای سازمان داشته باشد و وقتی سپاه میتواند با چنین مشخصهای تصورات مبهم و نامعینی در ذهنیت دشمن باقی بگذارد آن وقت تبدیل میشود به یک قدرت بازدارنده. لذا من شخصاً اعتقاد دارم بازدارندگی سپاه نه در تعداد تانکها و نه در تعداد موشکها و نه در پدافند هوایی و نه در قدرت دریایی ما است، بلکه این قدرت ناشی از جوشش بی پایان عشق و ارادتی است که قابلیت انسان را در صحنه نبرد تا بی نهایت امتداد میدهد.
فرمانده نیروی هوایی سپاه گفت: این میشود قدرت اصلی سپاه. چون همه چیز پایانپذیر است. تعداد هواپیماها، تانکها و موشکها همه روزی پایان میپذیرد، آنچه پایان ندارد ایمان، احساس عمیق که ناشی از باور وخودآگاهی است و انگیزه و روحیه است. این عنصر اصلی سپاه است.
این فرمانده سپاه تاکید کرد: به همین دلیل دنیای غرب برای تسلط بر این پدیده که امروز قالبهای سازمانی سپاه را پشت سر گذاشته و دارد امتداد پیدا میکند در درون جوامع اسلامی و تولید مدل الگوی تکرارپذیر میکند، تمام تلاش خودش را به کار میگیرد تا از انتقال و انتشار عناصری که سپاه را این چنین ساخته در تمامی جوامع اسلامی جلوگیری کند. به همین دلیل پدیده تولید قدرت نرم که تجلی اصلی آن در تهاجم فرهنگی است امروز در دنیای غرب به عنوان یکی از ابزارهای مهم برخورد با جوامع اسلامی مطرح میشود.
وی یاد آور شد : جنگ نامرئی، جنگ غیرملموس، حس ناپذیر اما جاری. توصیفی که دشمن از قرن 21 دارد این است که این قرنی است که ذهنیت همه شهروندان قاره های مختلف جهان آن قدر به هم نزدیک میشود که همه انسانها باید از چشم انداز فرهنگ آمریکایی دارای عقاید یکسان باشند. که به آن میگویندShared Idea,s یعنی عقاید مشترک. همه یکسان فکر کنند. این به معنی مدیریت ادراک یاPerception Management است. یعنی تاثیر گذاری و هدایت طرز تلقیها، جهانبینیها، نگرشها، ایدئولوژیها، و در نهایت تولید مدلهای رفتار مشترک جهانی. یعنی ایجاد نرمهای جهانی در پندار، اندیشه، گفتار، نگرش و انتخاب. این یک استراتژی است. اتفاقاً این موضوع را در مقدمه استراتژی نظامی آمریکا برای قرن بیست و یکم مطرح میکنند.
سردار سلامی خاطر نشان کرد: دوم این که همه دارای الگوهای مصرف یکسان باشندCommon Good,s . یعنی سبک زندگی، کالاهای مصرفی، الگوی تغذیه و معاشرت وهمه چیز یکسان باشد. یکسان بودن در چارچوب انحصارسازی یا همان .Monopolization بعد از این به دنبال چه چیزی هستند؟Westernization غربی سازی. یعنی انسانی دارای ذهنیتهای کاملاً غربی شده به گونهای که حتی ذائقه تغییر کند. شما الان سرشاخههای این تفکر را در خیابانهای تهران میبیند. فست فودها، جلوه هایی از جهانی سازی ذائقه انسانها هستند. از بین بردن تمام لهجهها و زبانها و تسلط دادن یک فرهنگ و زبان. الان هرکجای دنیا را دقت کنید میبینید که لهجههای محلی دارد از بین میرود.
وی افزود: این زبانها و لهجههای مختلف عمق فرهنگهای یک کشور است، یعنی خاکریزهای فرهنگی هستند که ایجاد میشوند تا در برابر موج سهمگین جهانیسازی بایستند. ولی الان میبینید هر روز تعداد زیادی از زبانها و گویشها در دنیا درحال از بین رفتن است. یعنی ادغام فرهنگهای محلی در یک فرهنگ ملی و بعد ادغام فرهنگهای ملی در یک فرهنگ جهانی. این فرآیند جهانی سازی فرهنگ(Cultural globalization) است. سنتهای محلی، بازیهای محلی و... همه اینها دارد از بین میرود و یک بازیهای جهانی غالب میشود. همه به دنبال فوتبال، والیبال، هندبال و... هستند میبینید که همه اسامی آنها هم غربی است. اینها همه تولید فرهنگ میکند. وقتی ما این بازیها را میپذیریم یعنی همه قواعد جهانی بازی را میپذیریم. الان فوتبال ما هم نمیتواند از این قاعده جهانی بازی خارج بشود. این همان نرمسازی جهانی است که دارد اتفاق میافتد.
سردار سلامی به بحث اعتقاد و عقیده اشاره کرد و گفت: به تدریج عقاید و سنتها و آداب در سطوح محلی از بین میرود. یک سطح گسترده ملی پیدا میکند. با استفاده از رسانههای جمعی این الگوها پرورش داده شده و منتقل میشود و در آنِ واحد منتشر میشود. توصیفشان از جهان امروز این است. « قرن ارتباط کامل در زمان حقیقی» یعنی از غربیترین تا شرقیترین نقطه عالم شما ارتباط را کامل و در زمان حقیقی و به صورت زنده میبینید. این همان انتشار پدیده جهانی شدن است و بعد اطلاعات یکسان در آن واحد همه دارای اطلاعات یافتهها و دریافتها و برداشتهای یکسان در زمان واحد میشوند.
هرجا فرهنگ ملی با فرهنگ غربی تفاضل زیادی دارد شدت جریان تهاجم فرهنگی وسیع تر است
"The Same Information at The Same Time "و این موج همچنان غلبه میکند هرکجا که سطح طراز فرهنگها تفاوت بیشتری داشته باشد، این پدیده خطرناکتر است. مانند آبشار است؛ در قواعد طبیعی فیزیک نیز همین گونه است. هرکجا تفاضل بین دو نقطه بیشتر باشد شدت جریان بالاتر است. وقتی اختلاف فشار بین دو مایع زیاد باشد، جریان مایع بیشتر میشود. هرکجا هم که فرهنگ ملی با فرهنگ غربی تفاضل زیادی دارد شدت جریان تهاجم فرهنگی وسیعتر است. ایران مصداق کامل این اختلاف پتانسیل قوی فرهنگی و در نتیجه تقابل شدید فرهنگی است. این همان چیزی است که در دیدگاه «هانتینگتون» به عنوان برخورد تمدنها نام گرفته است. بنابر این شرایط ما این چنین است که دشمن با یک استراتژی جهانی به سراغ ما آمده است.
وی با اشاره به دنیای امروزه تصریح کرد: امروزه پدیده اینترنت که دیگر یک پدیده اجتنابناپذیر شده و وارد خانهها شده است، کاملاً درون منازل را پارتیشن بندی کرده است. یعنی هرکس برای خودش یک اتاق و یک اینترنت جدا دارد و پدیده به سرعت رواج پیدا کرده است. اصلاً خانهها دارد از آن محیط خانوادگی تربیتی تبدیل میشود به نقاط ناپیوستهای مانند هتلها. دیگر آن ارتباطات عاطفی، روابط سنگین خانوادگی، علقههای عمیق و نشست و برخاستنهای طولانی خبری نیست. ارتباطات گسسته شده است. ذهنها از این نقطه با کانون تهاجم ارتباط مستقیم گرفته است. اینها چیزهایی است که اگر نخواهیم برایش فکر کنیم و نتوانیم با آن مقابله کنیم، این موج ما را در بر خواهد گرفت. الان هم در بخشی از این حوزهها اتفاق افتاده است. انفجار اطلاعات به گونهای شده است که فرد در انتخاب و گزینش گیج و سرگردان میشود. اصلاً فرصت تفکر را از آدم میگیرد. این هم دنیای امروز است.
سپاه از واقعیت های جهان به دور نیست
این فرمانده ارشد سپاه افزود: بنابر این سپاه هم در بخشی از جهان دارد زندگی میکند. یعنی ما از واقعیتهای جهانی به دور نیستیم. سپاه هم در درون خلأ نیست و بر بستر واقعیت موجود زندگی میکند. بنابر این از این قبیل پدیدهها به هیچ عنوان در امان نیست. چون این از مقوله هایی است که مرزهای فیزیکی خاص ندارد.
"این پدیده «اعتیاد الکترونیک» که در جهان دارد حاکم میشود و حتی بچههای مدرسه نرفته هم آشنا با کاربرد کامپیوتر و انواع بازیها و... هستند. سپاه هم از این پدیده نه تنها مستثنی نیست بلکه به شکل بسیار گستردهتری هم ممکن است در معرض چنین تهاجمی قرار بگیرد. بنابر این شرایطی که بچههای سپاه در آن زندگی میکنند چنین شرایطی است. از طرفی دیگر در همین جامعه زندگی میکنند. با همه خصوصیات مثبت و منفی. هم تحت تاثیر خصوصیات مثبت و هم منفی اجتماعی هستند. یعنی آلودگیهای اخلاقی، مشکلات اقتصادی و معیشتی؛ همه آنچه که در جامعه ما جریان دارد به نوعی بچههای سپاه هم درگیر آن هستند. از طرفی آن میدان عظیم معنوی، احساس و اراده و ایمان فرد را در خودش ذخیره میکرد و دوباره بازتاب میداد و همیشه یک رابطه مستقیم بین انسان و ایمانش وجود داشت و یک واسط مستقیم به نام دفاع مقدس وجود داشت که آن هم الان نیست. یعنی آن کوره سوزانی که انسانها درون آن تفتیده، آب دیده و نفوذناپذیر بشوند دیگر وجود ندارد. بنابر این کار را خیلی سخت خواهد کرد."
باید افرادی مومن و با اراده قوی بسازیم
سردار سلامی ادامه داد: از طرفی دیگر ما به دنبال این هستیم که سپاه سرشار از نیروهای نیرومند از لحاظ اعتقادی باشد. قوی بنیه، ریشهدار، شکستناپذیر و رخنهناپذیر از لحاظ ایمان واعتقاد؛ این کار را برای همه ما بسیار سخت میکند. بنابر این چاره نداریم جز این که کار اساسی انجام دهیم. همین انسان را خداوند «فی احسن تقویم» خلقش کرده و به ما دستور داده که «ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن...» این فرد را باید با حکمت و موعظه و مجادله احسن، راهنمایی کنیم. اجازه ندهیم که تحت تاثیر این موج بنیان کن تضعیف، تخدیر و تخریب بشود. چنین پدیدهای، واقعیتی است. یعنی باید خیلی کار انجام بدهیم. و این هم همانطور که حضرت آقا فرمودند، یک جهاد همگانی است.
به گزارش مهر ، فرمانده نیروی هوایی سپاه گفت : این همان سرمایه اصلی ما است که نباید از دست برود. ما باید آدمهای عجیبی بسازیم. یعنی افرادی در ارتفاعات بالای انسانیت و ایمان و اراده. افرادی که اگر چیزی از آنها گرفته شد، اصلاً ناراحت نباشند و اگر موفقیتی به دست آوردند چندان خوشحال نباشند. یعنی به خدا فکر کنند. آدمهایی که از منفعت شخصیشان میگذرند و اگر قضاوت بدی درباره آنها انجام دادی تسلیم باشند. این چنین افرادی باید ساخته شوند. آدمهایی که از فواحش و گناهان کبیره اجتناب میکنند. کسانی که آثار سجده در پیشانیشان هست. آنانی که با مؤمنین مهربان و رئوف و با کفار بسیار غلظت و شدت دارند.
وی تصریح کرد: این، یک روزه و یک شبه اتفاق نمیافتد. یعنی ما باید انتظاراتمان را از افراد تعیین و تعدیل کنیم. خودمان را باید بسازیم. یعنی محیط را باید طوری بسازیم که چنین افرادی در آن رشد کنند و تربیت یابند. تعلیم و تربیت یک موضوع تدریجی است. مثل پرورش یک گل میماند که یک شبه گل نمیدهد و میوه به بار نمیآورد. اینها را بایستی آرام آرام و تدریجی رشد داد. هم هرس میخواهد، هم آبیاری به موقع میخواهد و هم باید به آنها رسیدگی کرد.
فرمانده نیرویی هوایی سپاه در پایان گفت: در یک سازمان نظامی اتفاق فرهنگی نمیافتد مگر آنکه از راس هرم شروع شده باشد. یعنی ممکن نیست که مدیران و فرماندهان و مسئولان یک محیط نظامی افراد خوبی نباشند اما کارکنان آنها خوب باشند. اما عکس این هم هست، اگر مجموعهای مدیریت خوبی داشته باشد، زیرمجموعه اینها خوب میشود. نقطه اصلی شروع حرکت اینجاست.
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