فوتسال جهان چشم انتظار ظهور پدیده های جدید / ایران هم می تواند

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جام جهانی فوتسال در حالی پا به عرصه می گذارد که فوتسال جهان دستخوش تغییرات اساسی شده و مدعیان قهرمانی رفته رفته از حدس و گمانهای قبلی که عمدتا نیز صحیح از آب در می آمدند بیرون آمده و هر یک برای رسیدن به قهرمانی جهان سرمایه گذاری قابل توجهی را انجام داده اند.

شاید هیچکس فکر نمی کرد که روزی ایتالیای مدعی که خود و بازیکنان این کشور را سرآمد فوتبال و فوتسال جهان می دانست ، برای دستیابی به آخرین تاکتیکهای فوتسال جهان وتکنیکی ترین بازیکنان موجود، از وجود هشت بازیکن برزیلی که ملیت آنها را به ایتالیایی تغییر داده اند، بهره بگیرد.

" نوکرینی" سرمربی فوتسال ایتالیا در مصاحبه ای گفته است که ما امسال جام جهانی را در ماه اکتبر از برزیل و در مقابل چشمان برزیل های متعصب به ایتالیا خواهیم آورد.

در همین راستا روسیه نیز که هیچگاه چه در زمان قبل از فرو پاشی سیاسی و چه بعد از آن به یاد نداریم که بازیکن را به مسکو بیاورد و تغییر ملت به روسی بدهد، این کار را کرده و در مسابقات نیمه نهایی جام ملت های اروپا در سال گذشته دیدیم که از وجود دو بازیکن برزیلی با پسوندهای " اف" در پایان نام آنها چگونه ظاهر شد و انصافا تیم هایی مثل ایتالیا با تحت فشار مضاعفی قرار دارد.

اسپانیا همانند گذشته علی رغم از دست دادن سرمربی توانایش " خاویر لوزانو " در مسابقات جام ملت های اروپا خوش درخشید و قهرمانی خود را تکرار کرد و نشان داد که " وننسیالونپر" نیز مربی توانایی است که کار را همانند گذشته به پیش خواهد راند. اسپانیا واقعا کار دشواری را مقابل برزیل در پیش خواهد داشت. برزیلی که تا امروز و از سال گذشته 42 بازی تدارکاتی را در تورنمنت های مختلف انجام داده است و به گفته فرناندو مدیر روابط بین الملل کنفدراسیون فوتسال این کشور، برزیل سه تیم آماده را جهت حضور در جام جهانی در اختیار دارد، ضمن اینکه تماشاگران پر احساس برزیل نیز آنان را همراهی خواهند کرد. در هر حال به نظر می رسد بیش از هر کشوری برزیل و اسپانیا که به نوبت در 5 دوره گذشته قهرمانی را از آن خود کرده اند جهت کسب جام قهرمانی دندان تیز کرده اند.

اما بجز اسپانیا و برزیل امسال برزیلیا و ریودوژانیرو شاهد درخشش تیم های دیگری نیز خواهند بود، پرتغال با سرمربیگری " دوآرته" خط و نشان های زیادی کشیده است. دوآرته گفته است، از سال گذشته تا اکتبر امسال (مهر ماه) 19 بازی تدارکاتی را با بهترین تیم های فوتسال جهان پشت سر گذاشته ایم.

وی ادعا کرده است که از نظر سرعت، تیم او سرآمد تیم های دیگر بوده و تاکتیک های سرعتی تیم او یارای مقاومت را از همه مدعیان خواهد گرفت. به همین ترتیب تیم های دیگر نیز مانند آرژانتین ، چک و اروگوئه نیز مدعی هستند.

از سوی دیگر عده ای معتقدند که امسال در برزیل شاهد ظهور چند پدیده جدید نیز خواهیم بود از آن جمله می توان به تیم می فوتسال لیبی اشاره کرد که به راحتی در قاره آفریقا ، مصر قدرتمند را پشت سر گذاشته و با عنوان قهرمانی آفریقا پا بر صحنه مسابقات جام جهانی گذاشت. این همان تیمی است که حتی در طرابلس با برزیل یک مساوی با ارزش را در یک مسابقه دوستانه بدست آورده و حالا خود باور به برزیل می رود و می خواهد به همراه هر نمایندگان شایسته ای برای آفریقا باشند.

بجز اسپانیا، روسیه و پرتغال که پیرامون آنان توضیح دادیم دیگر نمایندگان اروپا عبارتند از مجارستان، جمهوری چک و اوکراین که هر یک در مسابقات منطقه ای خود برای راهیابی به جام جهانی تلاش فراوانی را انجام دادند و تیم های خوبی مثل هلند که همیشه یک پای ثابت جام جهانی بوده است را حذف کردند.

از منطقه آمریکای شمالی نیز چهار تیم به صحنه خواهند آمد که عبارتند از آمریکا، کوبا، گواتمالا و جزایر سلیمان در این گروه دو تیم آمریکا و گواتمالا برتر از دو تیم دیگر هستند. آمریکا عمدتا بازیهای تدارکاتی خود را با تیم های آمریکای جنوبی انجام داده است و در مقابل تیم هایی مانند کلمبیا، شیلی و ونزوئلا در بازیهای دوستانه برنده بوده است.

چهار تیم قاره آسیا نیز در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر بانکوک جواز حضور در برزیل را گرفتند. ایران که در 4 دوره گذشته جام جهانی جواز حضور را داشته این بار با ژاپن ، تایلند و چین به برزیل خواهند رفت.

بدون شک اگر فیفا تصمیم بر تقسیم 20 تیم حاضر در برزیل به چهار گروه 5 تیمی بگیر ، 4 تیم سید یک که در راس گروه قرار می گیرند عبارتند از اسپانیا ، برزیل ، آرژانتین و ایتالیا و 4 تیم از گروه سید 2 عبارتند از : پرتغال، اروگوئه، روسیه و پاراگوئه دیگر تیمهای حاضر نیز در هر یک از این گروه ها قرار خواهند گرفت، آنچه مسلم است تیم های آسیایی هر یک در یکی از گروه های 4 گانه قرار می گیرند.

با کمی توجه می توان فهمید که با توجه به سطوح خوب تیم های شرکت کننده ، نقش قرعه می تواند فوق العاده تاثیر گذار باشد وامید به عبور از بخش مقدماتی بستگی زیادی به گروهی دارند که تیم ها در آن قرار گرفته اند؛ مثلا اگر تیم های پرتغال یا روسیه همگروه با اسپانیا و یا برزیل شوند کار برای تیم های سوم به بعد این گروه ها مشکل می شود.

درهرحال باید تا دوشنبه صبح - 17 تیرماه - منتظر بمانیم و تابع قرعه باشیم ، تیم ایران می تواند حریف بسیار قوی و خطرناکی برای تیم های مطرح چون اسپانیا باشد. تیم ملی فوتسال ایران بارها ثابت کرده است توانایی شکست دادن تیم های بزرگ را دارد و این بار هم در آستانه قرعه کشی مسابقات جام جهانی یکی از تیم هایی خواهد بود که شانس پدیده شدن را خواهد داشت.

مراسم قرعه کشی ششمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی صبح روز یکشنبه 16 تیرماه در شهر برزیلیا کشور برزیل برگزار خواهد شد تا تیم های شرکت کننده حریفان خود را شناسایی کنند.

ششمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی است از تاریخ 30 سپتامبر تا 19 اکتبر( مهرماه سالجاری) سال 2008 میلادی در کشور برزیل برگزار خواهد شد. این مسابقات در سالن های نیسلون نلسون در برازیلیا، آره نا خاراکوا در خاراکوا دو سول، ریو المپیک در ریودوژانیرو برگزار خواهد شد.