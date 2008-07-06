به دنبال جایگاهی ثابت در فولهام هستم / لیاقت حضور در جام جهانی را داریم

آندرانیک تیموریان در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت خود برای سفر به انگلستان گفت: روز یکشنبه به انگلستان سفر می کنم تا ضمن معرفی خود به کادرفنی فولهام در تمرینات آماده سازی این تیم شرکت کنم.

وی در مورد شناختش از تیم فولهام ادامه داد: فولهام از یک مربی بزرگ به نام روی هاجسون سود می برد، ضمن اینکه بازیکنان خوبی را برای حضور قدرتمند در فصل آینده لیگ برتر جذب کرده است و امیدوارم بتوانم فصل خوبی را در این تیم تجربه کنم.

هافبک ایرانی تیم فوتبال فولهام انگلستان با بیان اینکه بازی در لیگ برتر انگلستان با تمام دنیا فرق می کند، تاکید کرد: برای حضور در ترکیب اصلی فولهام با توجه به شرایط بازی ها و حضور بازیکنان مطرح در این تیم، کار سختی پیش رو دارم اما مطمئنا آنقدر در تمرینات خوب ظاهر می شوم، که مربی فرصت حضور در میدان را به من بدهد.

وی با اشاره به اینکه وقتی هاجسون از باشگاه خواستار به خدمت گرفتن من شده است، پس به بازی من اطمینان دارد، خاطرنشان کرد: مطمئنا منتظر کوچکترین فرصت خواهم بود تا ضمن ارائه شایستگی ها و توانمندی خود، جایگاه ثابت و شایسته ای را برای خود در این تیم بدست آورم.

هافبک ملی پوش کشورمان در خصوص تیم ملی هم اظهار داشت: ما برخلاف بازی های دور رفت، در مسابقات دور برگشت مقتدرانه ظاهر شدیم و توانستیم با لیاقت و شایستگی کامل حریفان خود را از پیش رو برداشته و به عنوان تیم اول گروه به دور دوم مسابقات صعود کردیم.

وی در مورد گروه ایران در مرحله دوم این مسابقات افزود: در سخترین گروه ممکن قرار گرفته ایم ولی مطمئن هستم تیم ایران همانند دیدارهای برگشت مرحله نخست با اقتدار برابر حریفان به میدان رفته و با کسب امتیازات لازم جواز حضور در جام جهانی را بدست می آورد.

هافبک ایرانی پیشین تیم فوتبال بولتون انگلستان اضافه کرد: در این مرحله هیچ تیم و مسابقه ای را دست کم نمی گیریم زیرا هر کدام از این تیم ها می توانند برای ما دردسر ایجاد کنند. در این مرحله بهترین تیم های آسیا حضور دارند و مطمئنا کوچکترین اشتباه می تواند عواقب بدی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید از همه کسانی که در موفقیت ایران در دور نخست نقش داشته اند، تشکر نمود، تصریح کرد: مطمئنا با ادامه برنامه ریزی های صحیح فدراسیون فوتبال، درایت کادرفنی، رفاقت و همدلی بازیکنان و حمایت رسانه های گروهی می توانیم برای دومین بار متوالی به جام جهانی صعود کنیم زیرا تیم ایران لیاقت حضور در این مسابقات مهم و بزرگ را دارد.

هافبک ایرانی تیم فوتبال فولهام انگلستان با اشاره به تداخل اردوی اسپانیای تیم ملی با تمرینات فولهام اظهار داشت: شخصا دوست دارم در این اردو شرکت کنم، به همین دلیل هماهنگی های لازم را انجام داده ام و اگر مسئولان باشگاه فولهام اجازه دهند در تمرینات تیم ملی شرکت می کنم.

تیموریان در پایان در مورد قرعه کشی رقابت های مقدماتی جام ملتهای 2011 قطر گفت: با توجه به اینکه از هر گروه دو تیم به جام ملتها صعود می کند، کار سختی پیش رو نخواهیم داشت اما تیم های آسیایی پیشرفت کرده اند و باید با قدرت در این مسابقات شرکت کرده تا بدون هیچ حرف و حدیثی و مقتدرانه به مرحله نهایی این مسابقات صعود کنیم.