ارائه تسهیلات مالی بلاعوض به مخترعان/ جدیدترین تسهیلات بنیادملی نخبگان

دکتر سید مهدی فخرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان از این پس برای مخترعان تسهیلات جدیدی را در نظر گرفته است گفت: از این پس هر مخترع در سه سطح مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان که قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: این تسهیلات در قالب کمک بلاعوض نقدی و معادل اعتباری که در خارج از کشور برای انجام پروژه های تحقیقاتی ارائه می دهند، خواهد بود.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان اظهار داشت: در سطح اول این تسهیلات مالی به مخترعانی اعطا می شود که اختراع آنها مورد تأیید علمی قرار گرفته باشد.

بنیاد ملی نخبگان تسهیلات جدیدی برای مخترعان در نظر گرفته که این تسهیلات در قالب کمک بلاعوض نقدی و معادل اعتباری که در خارج از کشور برای انجام پروژه های تحقیقاتی ارائه می دهند، خواهد بود

وی افزود: بنیاد ملی نخبگان همچنین مخترعی را که اختراع آن علاوه بر تأیید علمی به مراحل تجاری سازی رسیده باشد در سطح دوم حمایتی قرار می دهد و در بالاترین سطح، این تسهیلات به اختراعات علمی که ثبت بین المللی شده باشند تعلق می گیرد.

فخرایی با اشاره به تسهیلاتی که بنیاد ملی نخبگان تاکنون در اختیار نخبگان قرار داده است، گفت: بنیاد تاکنون در رابطه با فارغ التحصیلان اعتباراتی را برای هر استادیار جوان معادل 150 میلیون ریال اعطا کرده است.

وی افزود: اعتبار دیگری نیز توسط بنیاد ملی نخبگان به موسسات نخبه پرور مانند دانشگاهها و مراکز پژوهشی که نخبگان و استعدادهای برتر در آن مراکز مشغول فعالیت هستند، تعلق گرفته است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان گفت: افراد شاغل به تحصیل نیز از بنیاد ملی نخبگان مقرری ماهیانه دریافت می کنند ضمن اینکه بنیاد برای حمایت از مقالات علمی و شرکت در همایشها و فرصتهای مطالعاتی دانشجویان نخبه دکتری نیز تسهیلاتی را ارائه می کند.

وی تسهیلات نظام وظیفه را نیز برای نخبگان از دیگر موضوعات حمایتی که توسط بنیاد به حائزین شرایط اعطا می شود دانست.