طرح تحول اقتصادی دولت اجرای ناقص و تعجیلی معوقات برنامه چهارم توسعه ‌است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران تصویب تشکیل کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت در جلسه امروز مجلس را موجب تضعیف کمیسیون های تخصصی مجلس خواند و گفت : برای عضویت در کمیسیون ویژه کاندیدا نخواهم شد.

وی خاطر نشان کرد: آنچه هم اکنون در حال انجام است به اعتقاد من یک کار اساسی و فوق العاده ای نیست اجرای قانون برنامه چهارم است که بعضی از مواد آن به صورت ناقص و یا تعجیلی دارد صورت می گیرد.

نادران تاکید کرد: هنوز مجموعه اقداماتی که می خواهند انجام دهند را نگفته اند و تا به حال عمدتا بحث آسیب شناسی بوده که این آسیب شناسی هم در مستندات قانون برنامه سوم موجود است هم درمستندات قانون چهارم است و حرفهای جدیدی نیست که زده می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد : این حرفها، حرفهایی است که 20 سال است در این مملکت زده می شود ولی اینکه برای حل آنچه می خواهند بکنند فراتر از قانون چیزی نگفتند و در قانون نیز تکلیف روشن است.نادران مجددا تاکید کرد: نیازی به تشکیل کمیسیون ویژه نیست.

وی همچنین درباره اظهارات اخیر آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه به خبرنگاران گفت : تلقی ما در مجلس این بود که قوه قضائیه می خواهد رفتار گذشته خود را به خصوص در رابطه با تعقیب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و خطایی که در صدر آن اطلاعیه به دستور دادستان تهران کردند، تصحیح کنند.

وی افزود: اما با توجه به مصاحبه هایی که ادامه دارد و صحبت هایی که آقای مرتضوی کردند و در مطبوعات منعکس شد، آن دسته از اعضای هیئت تحقیق و تفحص که در مجلس هشتم نیز حضور دارند مصلحت را بر این دیدند که یک بیانیه ای را برای تنویر افکار عمومی صادر کنند و در اختیار مطبوعات قرار دهند.